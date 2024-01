Propostes “viables” i amb “impacte en els resultats educatius” perquè puguin tenir una “continuïtat” en el temps. Són les premisses sobre les quals treballaran els 18 experts representants de la comunitat educativa i de l’àmbit acadèmic a qui la Generalitat ha encarregat impulsar millores educatives. La titular d’Educació, Anna Simó, va anunciar la creació d’aquest grup a la cimera entre l’executiu i els partits parlamentaris que es va celebrar el passat mes de desembre arran dels mals resultats dels alumnes catalans a les proves PISA. Uns exàmens que van evidenciar mancances en el model educatiu: el rendiment de l’alumnat català en matemàtiques, ciències i comprensió lectora va posicionar-se per sota de la mitjana dels països de l’OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic) i del conjunt d’Espanya.

La previsió és que el febrer aquesta comissió presenti unes primeres conclusions al Parlament, perquè puguin ser contrastades amb els grups polítics i amb l’aportació de grups específics d’alumnat, docents, experts d’universitats i professionals de l’educació. Tanmateix, l’equip ha fet saber que s’han fixat terminis curts de treball perquè algunes propostes –que seran, majoritàriament específiques i concretes– es puguin aplicar a partir del curs escolar vinent.

Un sabadellenc a l’equip

La taula de treball està integrada per docents, membres de direcció –tant de centre públics com concertats– i d’entitats pedagògiques, representants de les famílies i portaveus del món local. El Vallès Occidental és doblament partícip d’aquesta transformació. El sabadellenc Joan Vila, exdirector de l’Escola Pia de Sabadell, és un dels 18 integrants de la comissió i,–juntament amb Montserrat Jiménez, directora pedagògica de l’escola Vedruna de Palafrugell– representa la direcció acadèmica de les escoles concertades. Per altra banda, el terrassenc Jesús Vinyes, exdirector dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental i actual president del Consell Escolar de Catalunya, és l’encarregat de coordinar tot l’engranatge i de fer-ne de principal portaveu.

Quins són els reptes immediats?

Del fiasco de PISA, Educació va apuntar a l’increment de la vulnerabilitat dels estudiants, els efectes de la pandèmia o la necessitat de fer reformes de sistema com alguns dels principals aspectes causals –ho explicava, el sabadellenc Joan Cuevas, director general d’Innovació Educativa, Digitalització i Currículum, en una entrevista a aquest mitjà–.

Tanmateix, altres veus de la comunitat educativa de Sabadell allargaven la llista de deures per fer i també assenyalaven qüestions com l’aposta per la digitalització, la necessitat de reduir ràtios a les aules o la manca de recursos i d’inversió educativa com altres situacions que haurien estimulat els mals resultats.

A això, el coordinador de la comissió ha avançat que les mesures estaran relacionades amb el currículum educatiu per aconseguir millorar les tres competències avaluades a les proves PISA. Amb tot, no seran mesures exclusivament curriculars i n’hi podrà haver d’altres àmbits. “Els informes PISA ens diuen moltes més coses, com que el nivell socioeconòmic és determinant en els resultats”, detallava Vinyes abans de la primera reunió dels 18 experts, dimecres passat.

Per la seva banda, el sindicat USTEC sospita que les conclusions del grup d’experts per revertir els resultats de l’informe PISA estaran “precuinades”. En un comunicat, la unió sindical de docents expressa que Educació no ha fet públics els criteris de selecció de la comissió i sosté que les conclusions podrien estar “viciades d’inici”.

Baixa la segregació a Sabadell

Això sí, tots coincideixen que la segregació escolar és un dels punts negres que tensen el sistema; i que requereix un tractament immediat. Un greuge evident a Sabadell: al curs 22/23 era d’un 39% a primària i d’un 32% a secundària. Les mesures desplegades des de la signatura del pacte contra la segregació escolar el 2019, però, han permès reduir un 35% els nivells en termes locals, segons dades d’Educació. Malgrat l’evident millora, Sabadell registra uns índexs de risc.