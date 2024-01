Què vol ser el Vallès?

[Editorial, 25 de gener]

La nostra comarca, el Vallès, està fent el camí cap al milió d’habitants. Els creixements experimentats des de principis de segle són destacables a municipis com Terrassa i Sant Cugat, i tampoc no és gens menyspreable la dada de Sabadell, que ha rebut 32.000 nous veïns en els últims 23 anys, segons dades de l’Idescat [llegeixin la secció Vallès per tenir-ne més detalls].

El creixement demogràfic de Sabadell i la comarca implica nous reptes sobre l’accés a l’habitatge, la dotació d’infraestructures, la mobilitat sostenible i molts altres àmbits que tenen més preguntes que respostes: des de qüestions de rigorosa actualitat –com “com es dona accés a aigua a un milió de ciutadans en un context de sequeres continuades?”– fins a descriure quin és el paper de la ciutat i del Vallès en un món cada cop més urbà, en què ja no parlem de ciutats ni àrees metropolitanes, sinó de regions. Cal tenir un debat seriós i conjunt a escala de país sobre el futur de l’habitatge, del transport públic, de les comunicacions, del desenvolupament empresarial… I ser concrets en els objectius.

El Vallès té tants actius que seria impossible resumir-los en poques línies. Si creixem, és pel que hem estat i som, però aquest augment demogràfic necessita respostes. Una bona planificació i accions concretes per poder ser més i viure millor.