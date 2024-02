Totes les reivindicacions

[Editorial, 8 de febrer de 2024]

Ahir dimecres va ser un dia de reivindicació del camp al conjunt del país. També li va tocar a Sabadell, on els agricultors i els seus tractors van aturar la C-58 per fer visible la seva situació precària. Els preus que paguen als agricultors i el poc marge amb què es queden ens parla d’un problema real, que té a veure amb aquelles qüestions del dia a dia que ens haurien de preocupar i que haurien d’estar a les agendes catalana, espanyola i europea.

Problemes generalitzats com aquest sempre tenen una incidència local. Ens passa amb la concentració de la pediatria, els mals resultats de l’informe PISA en educació o la manca d’infraestructures de transport públic, entre molts altres exemples.

Els problemes surten en l’àmbit local i també a escala de barri, on cal abordar totes les necessitats. A tall d’exemple, en aquesta edició publiquem com un grup d’uns 200 veïns han signat una carta per exigir a l’Ajuntament que faci una àrea d’esbarjo per a gossos a la plaça Laietana, al Centre de Sabadell, on gairebé no hi ha espais disponibles per treure els gossos lliurement i que puguin jugar i passar-ho bé (vagin a la pàgina 6). Els veïns critiquen que el Govern municipal els va fer la promesa fa dos anys i després no s’ha complert. Esperem que aquesta mesura de pressió serveixi perquè es visibilitzi i l’Ajuntament resolgui aquesta manca d’espai per als gossos.