Renovació del Govern local a Barberà amb l’entrada d’ERC

ERC ja forma part del Govern municipal de Barberà del Vallès, encapçalat pel PSC. El ple extraordinari del dimecres va servir per formalitzar la reestructuració de l’executiu local amb la incorporació dels republicans, representada pels regidors Pere Pubill i Gemma Vilardell. Així, el cartipàs passa de 7 a 9 regidories -7 del PSC i 2 d’ERC-, encara sense majoria.

Després que l’alcalde, Xavier Garcés, donés compte dels decrets amb les modificacions i s’aprovés per majoria el temps de dedicació dels nous membres i les retribucions econòmiques, aquest dijous s’ha presentat oficialment l’acord de govern, així com la remodelació del cartipàs.

Els canvis

Un dels principals canvis ha estat l’ampliació del número de tinences d’Alcaldia, passant de 4 a 5. Així, el regidor d’ERC, Pere Pubill, assumeix la 2a tinença d’Alcaldia i dirigirà una nova àrea que portarà el nom de Serveis Centrals i Desenvolupament Econòmic i Social. Aquesta, integrarà algunes de les funcions que fins ara estaven atribuïdes a les tinences d’Alcaldia de Feminismes i Desenvolupament Econòmic i Social i a la d’Hisenda, Impuls Administratiu i Serveis Centrals, que també canvien de nom.

Per la seva banda, Gemma Vinardell assumeix algunes de les responsabilitats que recollia l’àrea de Presidència, Drets Socials, Seguretat i Organització, com Serveis Socials, Ajuts Socials i Atenció a la Independència, Protecció Civil, Gestió i Defensa Forestal, o Benestar Animal, entre altres.

Una entesa que ve de lluny

Sobre l’acord PSC-ERC per governar plegats, l’alcalde, Xavier Garcés, ha indicat en roda de premsa que “no és una entesa tancada, sinó que queda oberta a qualsevol altra força d’esquerres i progressista que vulgui donar suport als projectes socials. I això ho poden fer mitjançant una eina tan important com el Pla d’Actuació Municipal (PAM) que elaborarem en aquest primer trimestre de l’any”.

Pubill ha destacat que l’acord amb el PSC “ve precedit d’una feina compartida durant molt de temps. I si no hi ha hagut pacte abans, és perquè no s’havien donat les circumstàncies òptimes per fer-ho. Però això no ens ha impedit treballar, col·laborar i aportar aquelles solucions que hem cregut necessàries per a la ciutat”, ha argumentat.

L’entrada d’ERC al govern barberenc obre una via fins avui inexplorada en els consistoris vallesans de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. L’entesa entre socialistes i republicans deixa un escenari inèdit. Un acord entre dues formacions que, en el conjunt del país, han mostrat les seves diferències en els últims mesos, immersos de ple en les negociacions pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya aquest 2024.