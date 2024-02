Els ciutadans estaven cridats a les urnes el passat 28 de maig del 2023, en una jornada d’eleccions municipals que va servir per definir els equips de govern en les diferents localitats de la comarca. Els comicis van deixar un titular clar: el mapa del Vallès Occidental es tornava a tenyir majoritàriament de vermell, amb el triomf socialista en bona part del territori. De fet, el PSC va aconseguir gairebé un 30% dels vots en el conjunt de la comarca, amb 124 regidors en total, seguit d’ERC (13%), Junts (10%) i comuns (7%).

L’escenari, però, deixava algunes incògnites damunt la taula pendents de resoldre. Els resultats obligaven a teixir aliances, arribar a acords i explorar noves vies per formar govern i arrencar el mandat 2023-2027. Negociacions que van anar fructificant en les setmanes posteriors. Més de vuit mesos després de la cita electoral, la configuració de la política vallesana s’ha consolidat amb una correlació de forces que, en alguns municipis, ja ha patit alguns canvis de noms respecte als pactes assolits en un primer moment.

Majoria absoluta socialista

A Badia del Vallès, Eva Menor (PSC) va ampliar els seus suports amb un regidor més (11), consolidant una majoria que li permet governar amb un equip íntegrament socialista. Situació similar es viu a Cerdanyola del Vallès, on el també socialista Carlos Cordón governa gràcies als 14 regidors obtinguts en els comicis, que li van donar una majoria absoluta que també és a mans del PSC a Polinyà.

Els tres grups municipals repetien al capdavant del consistori. Entre els casos consolidats en el càrrec també hi destaca Ignasi Giménez, que va revalidar l’alcaldia a Castellar del Vallès amb els 12 regidors actuals, encetant així el seu cinquè mandat consecutiu -quart en solitari-. El castellarenc, president del Consell Comarcal, es distingeix entre els més longeus, en un grup on també apareix l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García (En Comú) -amb cinc mandats, però amb una interrupció de quatre anys fora del Govern-.

El joc d’aliances

En el bloc d’ajuntaments amb majoria vermella també hi ha Sabadell. Marta Farrés va aconseguir una majoria que no s’havia assolit des de la victòria de Manuel Bustos l’any 2003. La cocapital vallesana, però, ha experimentat un model de governança diferent respecte a les altres ciutats, amb l’entrada de Junts per Sabadell a l’equip de Govern el passat mes d’octubre.

En el terreny de les coalicions destaca Sant Cugat del Vallès. Junts i ERC van presentar al juny el cartipàs municipal que governa la ciutat amb majoria absoluta, amb 13 de 25 regidors del plenari -liderat pel juntaire Josep Maria Vallès-. També en l’entorn comarcal, trobem el tripartit de Junts per Sant Quirze (ERC), Som Sant Quirze i Sant Quirze en Comú, amb Elisabeth Oliveras com a alcaldessa.

Ara, l’entrada d’ERC al Govern local Barberà del Vallès -encapçalat per Xavier Garcés- obre una via fins avui inexplorada en els consistoris vallesans de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. L’entesa entre socialistes i republicans, que prendrà forma aquesta setmana, deixa un escenari inèdit. Un acord entre dues formacions que, en el conjunt del país, han mostrat les seves diferències en els últims mesos, immersos de ple en les negociacions pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya aquest 2024.