Les famílies aposten per agilitzar la pacificació d’entorns escolars

La transformació dels entorns escolars de Sabadell ha estat un dels punts subratllats els últims anys en el discurs del Govern municipal. Durant la segona meitat del 2023, l’Ajuntament va posar la lupa en prop d’una vintena de centres educatius de la ciutat, iniciant obres per millorar la seguretat i la senyalització d’escoles, instituts i escoles bressol.

Un dels darrers moviments en aquesta mateixa línia va arribar el desembre passat, quan la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació de les obres dels camins escolars dels centres Amadeu Vives, Joan Montllor i La Trama, amb una inversió de gairebé dos milions d’euros per reestructurar aquests àmbits. Segons fonts municipals, s’espera que aquests tres indrets arrenquin les obres entre l’abril i el maig.

Un tall puntual del trànsit

Amb tot, les famílies demanen agilitzar el procés de pacificació per convertir aquests punts en llocs encara més segurs. Per exemple, al carrer de l’Estrella, en un dels punts d’accés al recinte de l’Escola La Trama, els pares que esperaven el passat divendres la sortida dels infants remarcaven que qualsevol acció per reduir encara més els riscos serà benvinguda. “S’acumula molta gent a la porta, en un carrer estret, i és important que es destinin tots els recursos necessaris”, expressava una mare sobre el sentir general de les famílies.

Allà, l’Enric, el conserge del centre, posa en cada franja horària de recollida i entrega d’alumnes una tanca per prohibir puntualment el pas de vehicles. Malgrat tot, adverteixen els pares, n’hi ha que fan marxa enrere amb el cotxe per recollir els infants. “També cal una mica de responsabilitat de tothom”, coincidien a assenyalar un grup de familiars a l’indret.

El treballador presencia cada dia l’escena a primera hora, al migdia i a la tarda. “Els dies de més concentració són els divendres a la tarda, quan normalment poden venir més pares”, precisa. Moltes vegades, els nens surten corrent i per això és important que els espais amb una gran afluència estiguin pacificats. En aquesta línia, la Mercè, veïna de la zona, detecta que la siutació ha millorat en els últims mesos, tot i que considera que es pot fer un esforç més.

Treballs pendents

L’eliminació definitiva del trànsit rodat, la instal·lació de bancs o la transformació en plataformes úniques en alguns dels carrers del voltant de les escoles són algunes de les accions projectades a l’escola Joan Montllor o l’Amadeu Vives. De moment, la comunitat educativa espera noves actuacions, que compten amb finançament dels fons Next Generation.

Per ara, els treballs a les escoles Samuntada, Joaquim Blume i Sant Julià ja han estat efectuats per prop de mig milio d’euros. A l’escola Xaloc o l’Arraona està previst que també comencin de manera imminent, segons l’Ajuntament; igual que el Miquel Martí i Pol, Vapor Buxeda, Armand Obiols o Joanot Alisanda. La llista prevista és llarga per traslladar al terreny un dels grans punts en el projecte de ciutat del Govern local.