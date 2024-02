Tot a punt per a la 16a edició de la Mostra de Cinema BRAM!, que omplirà Castellar de cinema fins al 3 de març. La iniciativa cultural, estrenada l’any 2009, és organitzada per onzè any consecutiu per una comissió formada pel Club Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament.

Aquesta edició del BRAM! hi podrem trobar un reguitzell de propostes de temàtica social, amb nominacions i premis en diversos festivals, que formen part de l’última temporada cinematogràfica. Les projeccions es podran veure a l’Auditori Municipal Miquel Pont.

La programació

Dv. 23/02. 20.30 h: Inauguració. El mestre que va prometre el mar. Convidats: Patrícia Font, directora i Josep Rosell, director artístic

Ds. 24/02. 18 h: Connexió Castellar: Miró. Convidats: Oriol Ferrer, director, Josep Rosell, director artístic, i Albert Pascual, director de fotografia

Ds. 24/02, 21 h: Secció oficial. El viejo roble.

Dg. 25/02, 11.30 h: BRAM! Infantil. Robot Drems. Inclou vermut familiar

Dg. 25/02, 18 h: Secció oficial. Yo capitán

Dg. 25/02, 21 h: Secció oficial. Vidas pasadas

Dt. 27/02, 20.30 h: Connexió Castellar. Ruta salvatge. Convidats: Marc Recha, director, i Montse Germán, actriu

Dc. 28/02, 18 h: Secció oficial. Parir. Amb la col·laboració de SomTribu

Dj. 29/02, 19 h: Secció oficial. La memoria infinita

Dj. 29/02, 21.30 h: Secció oficial. Upon Entry

Dv. 01/03, 18.30 h: Secció oficial. La zona de interés

Dv. 01/03, 21.30 h: Secció oficial. Fallen Leaves

Ds. 02/03, 18 h: Secció oficial. Perfect Days

Ds. 02/03, 21 h: Secció oficial. La estrella azul

Dg. 03/03, 11.30 h: Connexió Castellar. L’espurneig + City of Love. Inclou vermut. Convidats: equip de L’espurneig, i Èric Boadella, director de City of Love

Dg. 03/03, 17 h: Secció oficial. Anatomía de una caída

Dg. 03/03, 20.30 h: Secció oficial. Pobres criaturas

I a més…

Dl. 26/02 – 19 h: Xerrada cineclubista amb José Luis Rebordinos (telemàtica)

Dt. 27/02 – 18 h: Conferència L’Aula “Els arguments universals del cinema”. A càrrec de Jordi Balló, professor de Comunicació Audiovisual a la UPF. Activitat restringida als socis de l’entitat