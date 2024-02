Entitats locals acorden una proposta de nom pel passeig sorgit del soterrament dels FGC

L’Agrupació de Veïns de Gràcia (AVG) i l’Associació Cultural Can Feu han acordat una proposta en ple debat sobre el nom que ha de tenir el passeig sorgit del soterrament de les vies dels FGC entre Can Feu i Gràcia. Les dues parts es van reunir ahir dilluns perquè l’AVG insisteix que es digui passeig de l’alcalde Antoni Farrés, alcalde de Sabadell entre 1979 i 1999 i, l’associació cultural, passeig d’Olzina, en honor al primer propietari de la Torre d’en Feu. La decisió final, però, no depèn de les entitats sinó de l’Ajuntament de Sabadell. Una moció d’ERC a la Junta de Portaveus d’aquest dimecres permetrà votar el nom que ha de tenir aquest espai.

El passat 13 de febrer va fer 15 anys de la mort d’Antoni Farrés, efemèride que ERC va aprofitar per tornar a treure a debat la proposta a la qual donen suport els republicans: la de l’Agrupació de Veïns de Gràcia, perquè el passeig en qüestió homenatgi el primer alcalde de la ciutat escollit democràticament. La proposta també compta amb el suport del Moviment veïnal del sector Planetes de Can Feu i es remunta al 2009, quan els veïns de Gràcia la van presentar per primera vegada.

Davant aquesta iniciativa, al cap de pocs dies l’Associació Cultural Can Feu va presentar a l’Ajuntament 3.200 signatures recollides des del 2017 fins ara de suport a la proposta de passeig d’Olzina. Una proposta que l’associació ja havia fet el 2016, quan va instar el consistori a recuperar aquest nom en el nomenclàtor, del qual ja va formar part entre els anys 20 i 60 –era l’actual carrer de Mart–, però el consistori aleshores presidit per l’alcalde Josep Maria Marcet el va treure.

Ara, tant l’Agrupació de Veïns de Gràcia com l’Associació Cultural Can Feu confirmen que han acordat una solució intermèdia que volen traslladar a ERC perquè la inclogui en la moció. Les dues parts estan d’acord en anomenar el passeig sorgit del soterrament ‘passeig de l’alcalde Antoni Farrés’, però volen que la moció insti el consistori a canviar el nom d’un carrer del barri per denominar-lo carrer d’Olzina. “Ens vàrem posar d’acord de seguida”, segella la presidenta de l’AVG, Teresa Llamas, que remarca que “l’agrupació sempre demanarà que tot el passeig es digui Antoni Farrés”.

I no un carrer aleatori, fan tres propostes: canviar el nom al carrer de Fraser Lawton entre la rambla d’Ibèria i el passeig de Can Feu; al carrer de Colòmbia (on hi ha l’entrada a la Torre d’en Feu) o a la plaça del Mil·lenari, que és a tocar de l’edifici. Sobre l’opció de canviar el carrer de Fraser Lawton, l’expresident i ara vocal de l’Associació Cultural Can Feu, Aleix González, destaca que “ens permetria tenir dos espais de passeig en paral·lel, i el central seria el d’Antoni Farrés”. El nom de Fraser Lawton no s’oblidaria, perquè el carrer que hi ha entre la rambla d’Ibèria i l’estació dels FGC, per la banda sud, es diu passatge de Fraser Lawton.

Victòria majoritària d’Antoni Farrés

El passat diumenge a les 9 h, el Diari de Sabadell va publicar una enquesta per conèixer quin nom volen els sabadellencs per aquest espai. Entre les dues opcions comentades anteriorment, la guanyadora ha sigut passeig de l’alcalde Antoni Farrés, amb un 69,3% dels vots (398), gairebé 7 de cada 10 dels 574 que s’han rebut.

L’alternativa de passeig d’Olzina ha rebut un 30,7% de suports, equivalents a 176 vots.