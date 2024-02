El balanç del Mundial de Doha pels esportistes del CN Sabadell

Acabat el Mundial de Doha, arriba l’hora de fer balanç. Fins a 17 esportistes del CN Sabadell van ser presents a Qatar en waterpolo, natació i natació artística. Les dues seleccions espanyoles de waterpolo, amb un total de vuit jugadors i jugadores de l’Astralpool, van marxar de Doha amb el bronze en el gran èxit dels esportistes del Club a la cita mundialista.

La femenina, amb Laura Ester, Bea Ortiz, Judith Forca, Paula Leitón i Maica Garcia, va vèncer a Grècia al partit pel tercer lloc després d’un campionat notable. “Estar al podi a les dues competicions tan seguides que hem tingut és un gran mèrit. És un any molt complet i també ens ha servit per veure com estan la resta de seleccions”, explica Maica.

El combinat estatal va caure a les semifinals en mans de la seva bèstia negra: els Estats Units (11-9). “Són un equip molt fort, amb una defensa molt dura i que aprofiten tots els errors. Com a part positiva crec que anem fent passes i les seleccions europees cada cop estem més a prop”, afirma. Amb aquesta medalla ja en són dotze des de la plata assolida als Jocs del 2012. Maica Garcia ha viscut tot el procés des d’aleshores i té clar quin seria el colofó a més d’una dècada d’èxits. “El somni és l’or olímpic. Ho posarem tot per a poder lluitar-lo, però sabem com és l’esport. Particularment és l’únic títol que em falta i estic boja per a aconseguir-lo i tancar el cercle”, reflexiona.

La selecció masculina també va acabar tercera

Al masculí, la selecció va guanyar el bronze donant continuïtat a la feina que s’està fent els darrers anys. Els espanyols, amb Fran Valera, Blai Mallarach, Edu Lorrio i el sabadellenc Sergi Cabanas, arribaven a Doha com el gran equip a batre després de fer-se amb l’Europeu, però van caure a les ‘semis’ davant Itàlia (6-8). Al partit pel tercer lloc sí que es van imposar amb solvència a França (14-10). “El balanç és positiu. Volíem l’or i estàvem en posició d’aconseguir-lo, però acabar tercers i amb una nova medalla sempre és bo”, explica Lorrio.

L’equip espanyol porta vuit medalles des del 2018 i únicament als Jocs de Tòquio es van quedar fora del podi (quarta posició). “No és arrogant dir que la selecció ha d’anar a cada competició a lluitar per les medalles. Ens hem guanyat aquest dret, després el joc et posa al lloc on mereixes estar”, assevera el porter. El gran anhel del combinat estatal són els Jocs de París, on tornaran a estar entre els favorits. “Són l’objectiu més important de l’any i com a cada competició lluitarem per obtenir l’or. A l’Europeu i el Mundial hem vist que les diferències són mínimes entre els candidats”, diu Edu Lorrio.

La resta de waterpolistes del CN Sabadell van acabar fora de la zona de medalles. Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning amb els Països Baixos van finalitzar en cinquena posició. La italiana Sofia Giustini en setena i amb la plaça olímpica a la butxaca. I també amb París sota el braç van tornar a casa Stefan Vidovic i Kosta Averka després del vuitè lloc de Montenegro.

L'equip masculí, amb Lorrio, Mallarach, Valera i Cabanas, recollint el bronze. /RFEN

A la natació, els relleus van ser la nota positiva

A la natació el balanç també va ser positiu. Sergio de Celis i Carles Coll van ser protagonistes en les classificacions olímpiques als relleus. L’equip espanyol serà a París tant al 4×100 com al 4×200 lliure i al 4×100 estils i els dos nedadors del CN Sabadell, si no passa res estrany, formaran part dels seleccionats. De Celis, a més, està pendent encara de poder tancar la seva participació en els Jocs també en una prova individual. Als 100 lliure va fer el rècord d’Espanya, però es va quedar amb una mínima B. La tercera del Club, la colombiana Stefania Gómez, va nedar els 50 i 100 braça i els 200 estils sense poder disputar cap final però dins el top25 a les tres.

I a la natació artística, l’absència per lesió d’Emma Garcia va posar els focus en Txell Ferré. La jove del CNS va finalitzar en cinquè lloc a la rutina acrobàtica i les espanyoles van aconseguir el bitllet per a París després de la suma de les tres proves per equips. Una bona estrena en un Mundial per a la nedadora artística de només 17 anys.

Sergio de Celis i Carles Coll amb l'entrenador José Antonio del Castillo. /CNS