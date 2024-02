Els veïns demanen més seguretat viària: “Cal una regulació sobre els patinets”

Aquest dimecres s’han presentat diverses novetats que s’introduiran en el servei de Policia Municipal per tal de millorar l’atenció a la ciutadania. Més enllà dels canvis en el cos, que posen el focus en els controls de trànsit, alguns veïns demanen més proximitat en algunes situacions i actuar en determinats contextos, com per exemple la regulació dels patinets, que no és un problema existent només a Sabadell.

Afortunadament, molts sabadellencs no han viscut episodis que hagin obligat a tenir presència policial. És el cas de l’Encarna Hernández i la Leo, veïnes de Sabadell. “No he tingut cap incident que hagi requerit la intervenció de la Policia, però em sembla que actuen bé. De tota manera, suposo que depèn de la situació que et trobis”, explica una d’elles. Amb tot, però, consideren que incrementar el servei seria positiu. “Si hi ha més vigilància, millor. Perquè la delinqüència creix”, expliquen sobre la necessitat que perceben als carrers. Entre les línies d’acció que potenciarien, apunten al model de proximitat. “Abans veia més patrulles”, detecten sobre la seguretat a la ciutat.

En el cas del Ricard, tampoc ha presenciat cap incident recentment. “Al meu entorn, no he notat cap situació conflictiva”, diu. Ell, però, assenyala la necessitat de posar més el focus en les ocupacions. “És un neguit per a molta gent, en una qüestió que també afecta el Centre, per exemple. Hi ha molts habitatges ocupats. És un problema de legislació i cal valentia per canviar algunes coses”, sosté sobre com es coordinen els cossos -també amb presència dels Mossos-. A banda, reclama contundència en aquells casos que semblen cronificats. “Passa també amb la reincidència. No pot ser que hi hagi individus fitxats més de cent vegades i que continuïn delinquint”, diu, demanant compromís polític a totes les institucions per fer front a aquesta realitat.

La Policia Municipal de Sabadell tindrà el doble d’agents destinats a trànsit a partir d’ara. L’augment, demana la Mariona, hauria d’anar acompanyat d’una major vigilància dels conductors de patinets. “Caldria regular-ne l’ús. Quan vas amb el cotxe, apareixen arreu, no respecten els senyals i dificulten el pas”, exposa. El repte, indica, és que és un repte global, que passa en altres ciutats, i les mesures per afrontar el nou model de mobilitat no són fàcils.