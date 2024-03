El cementiri de l’Aeroport

[Editorial del 7 de març de 2024]

Hi ha una trentena d’avions abandonats a l’Aeroport de Sabadell, tal com ens ha confirmat Aena i hem pogut comprovar amb els nostres propis ulls. Més d’un 30% de les aeronaus en aquest estat de tota la xarxa estatal es troben a la ciutat, fet que converteix l’aeroport en un dels aeròdroms de l’Estat espanyol amb el nombre més elevat d’avions abandonats. La imatge dels aparells deixats de la mà de Déu és impactant. És la cara més desconeguda de l’aeroport i també la menys agradable. El Govern de l’Estat va reconèixer fa unes setmanes que té un centenar d’avions així arreu de la xarxa estatal, que deuen un total de 6,8 milions d’euros a Aena en concepte de tarifes aeroportuàries.

Més enllà del perjudici econòmic que pugui representar per a la gestora aeronàutica, la imatge de deixadesa d’aquesta part de l’aeroport s’hauria de solucionar de manera immediata perquè fa de mal veure en un equipament estratègic per a la ciutat, la comarca i el país. Convé recordar que Sabadell disposa d’una instal·lació de referència en matèria formativa, corporativa i de serveis, amb grans atributs i tractora d’oportunitats. L’Aeroport de Sabadell aporta més de 4.000 llocs de treballs, segons un estudi encarregat per la Generalitat l’any 2021. És un pol d’atracció, impuls i competitivitat a les empreses, així com un valor cultural i històric, que ha d’estar en les millors condicions.

Aena, com a responsable última de la infraestructura, ha de fer les inversions i millores necessàries per fer que l’aeroport voli més alt que mai. I, de pas, eliminar aquest cementiri.