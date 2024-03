Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Encarem el tram final de setmana amb l’actualitat marcada pel nomenclàtor de Sabadell. A més, en l’edició en paper d’aquest dijous, destaquem una entrevista a l’alcaldessa, Marta Farrés.

Farrés va anunciar l’ampliació de la plantilla de la Policia Municipal, una reforma a Can Marcet i la duplicació de la dotació de trànsit amb més controls de velocitat, alcoholèmia i drogues. La seguretat ciutadana és el problema principal per als sabadellencs. Un de cada deu veïns considera que el reforç policial ha de ser la prioritat número 1, segons el baròmetre de la Diputació de Barcelona.

L’aprovació en la Junta de Portaveus de la denominació passeig de l’Alcalde Antoni Farrés a l’espai sorgit del soterrament dels FGC entre Can Feu i Gràcia el passat mes de febrer ha tornat a fer ressonar entre el debat públic el nomenclàtor local, és a dir, el conjunt de noms amb què denominem els carrers de la ciutat. Ja fa gairebé dos anys com a mínim que l’Ajuntament explica que està elaborant el nou reglament del nomenclàtor, que ha de permetre establir els criteris per denominar cada carrer.

En els 48 aeroports de la xarxa d’Aena, entre els quals el de Sabadell, hi ha abandonades 95 aeronaus. D’aquestes, més d’un 30% es troben a la ciutat –segons fonts d’Aena, una trentena– essent un dels aeròdroms de l’Estat espanyol amb un nombre més elevat d’avions abandonats.

En el marc de la primera reunió de la Comissió de Transició Ecològica d’aquesta legislatura, celebrada aquest passat dimecres a la Cambra de Comerç, l’entitat presidida per Ramon Alberich ha fet públic el redactat d’un manifest on reivindica accelerar les inversions en infraestructures per la gestió de la manca d’aigua i flexibilitzar les mesures de contenció en el teixit econòmic.

És una gran notícia per als lletraferits, pèssima per a tohom qui té la sensació que el temps passa molt ràpid. Sant Jordi, com si fos la campanya de Nadal, s’avançarà un mes i mig a Sabadell, coincidint que ens trobem en l’any de la Capital de la Cultura Catalana. Concretament, des del 13 de març fins al 23 d’abril, l’Ajuntament ha programat una seixantena de presentacions de llibres al Gremi de Fabricants, amb el suport de les llibreries.