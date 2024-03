El 8M i la bretxa de gènere a Sabadell: les dones cobren un 18% menys que els homes

Elles encara cobren menys que ells. El sou mitjà dels homes a Sabadell és de 30.645, segons les últimes dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Les dones encara cobren un 18% per sota: 25.148 euros. Ara bé, l’escletxa salarial de gènere decau des de l’any 2016: aleshores, la diferència de sou entre homes i dones de la ciutat era del 25,4%.

Tot i que hi ha més dones (35,2%) que homes (33%) amb estudis superiors, la presència femenina al mercat laboral és inferior que la masculina: un 49,7% de dones amb feina respecte el 56,9% d’homes ocupats. I és que també més dones treballen a temps parcial: set de cada deu persones afiliades en aquest tipus de jornada són dones.

Entitats feministes surten avui al carrer per reivinicar la igualtat. “Volem posar fi a les diferències per raó de gènere”, exposen. I és que Sabadell commemora el 8M amb un programa de més de cinquanta activitats per a reivindicar la igualtat i un concert de Ven’nus. També entitats feministes de Sabadell han organitzat una jornada de protestes per a reclamar els drets de les dones des de la nostra ciutat. La manifestació mixta s’iniciarà avui a les 18.00 h a l’estació FGC de la Creu Alta.

Els joves, evidència del canvi?

Les diferències entre homes i dones s’escurcen entre les generacions més joves. Més de la meitat de les dones joves (52,3%) de Sabadell –d’entre 20 a 34 anys– té assolit un nivell d’estudis superior. En el cas dels homes del mateix grup, aquesta xifra és més de deu punts inferior, d’un 40,1%. I és que les dones registren un menor abandonament escolar prematur que els homes: a Sabadell, la taxa de les dones (20,7%) se situa més de set punts per sota que la dels homes (28%). En contrast, les dones de generacions més grans accedien menys que els homes a la formació, el que actualment es tradueix en una alta proporció de població femenina amb més de 65 anys sense estudis finalitzats. Només una de cada deu dones de més de 65 anys de la comarca tenen un nivell superior de formació assolit, 11 punts per sota dels homes de la mateixa generació (21,8%) i 40 punts per sota de les dones més joves. I és que, per edats, també es redueixen les diferències salarials entre homes i dones. Són més accentuades en el grup amb 55 anys i més (29,8%); menors entre la generació que té entre 35 i 54 anys (19,3%) i pràcticament irrisòria entre els menors de 35 anys (una diferència del 2,2%). La docència i la salut, la professió més feminitzada També es presenten diferències respecte la professió escollida: la docència és la professió més feminitzada al Vallès, amb vuit de cada deu alumnes dones. O els ensenyaments relacionats amb la salut i els serveis socials (73,6%). A l’altre extrem, amb una proporció molt elevada d’alumnat masculí, se situen els estudis de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb el 88% d’homes o enginyeria, indústria i la construcció (73,8% d’homes). Els ensenyaments que presenten un major equilibri són aquells relacionats amb els negocis, l’administració i el dret, amb un 53,3% de dones. Nou rècord en denúncies Els jutjats de Sabadell tornen a marcar un nou rècord en denúncies per violència de gènere amb 255 casos en el tercer trimestre de l’any 2023. Una xifra que ha anat in crescendo trimestre a trimestre. Mai abans s’havia arribat a superar les 250 denúncies a la seu judicial de Sabadell, segons les dades recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. En total, també s’han detectat 288 delictes contra les dones en aquest període. La majoria de denúncies s’interposen per lesions lleus (66,4%), pel trencament de penes i mesures (10,9%), per maltractament habitual (9,5%) o per delictes contra la llibertat, integritat moral, intimitat i honor (7,1%), segons dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Millor índex d’igualtat

Ara bé, l’índex d’igualtat de gènere (IIG) a Catalunya va millorar en 2,4 punts el 2021 i va arribar als 76,5%, segons l’Idescat. El nivell de Catalunya en aquest índex ha estat superior al de la mitjana de la UE des del 2015. I continua la dinàmica, de 6,3 de diferència el 2021. A més, Catalunya avança l’Estat per primera vegada des del 2018.

Catalunya obté en l’índex IIG puntuacions semblants a les assolides per països com Bèlgica (76,0) o França (75,7), però encara amb marge de millora en igualtat en comparació amb els països que encapçalen el rànquing de la igualtat de gènere, com Suècia (82,2), els Països Baixos (77,9) i Dinamarca (77,8).