Falten mans

“Ens costa molt trobar gent, ja no només que tingui experiència tèxtil, sinó que conegui a què ens dediquem”. És una frase de l’empresària Sílvia Grau, que parla en nom seu i per tantes i tantes empreses més. Tècnics en electricitat i electrònica, fusters, personal tècnic a la indústria del metall, a l’automoció…. hi ha molts camps afectats per la falta de talent un dels principals topalls per a les empreses avui dia, segons ens han explicat elles mateixes a la Fira Sabadell PRO. Mentrestant, l’atur juvenil continua elevat: el febrer mateix va créixer un 6% entre els joves de Sabadell. Com s’explica? Falta una estratègia que faci de pont entre l’oferta i el programa de la formació professional i les sortides laborals de les empreses.

La fira aglutinarà prop d’una cinquantena d’empreses, ha implicat una trentena de centres educatius i hi ha 6.500 persones inscrites fins dissabte. Aquesta és una bona iniciativa que afavoreix la col·laboració publicoprivada i que afavoreix la formació dels joves i que després puguin trobar una sortida laboral. I en tot aquest camí, i encara menys avui, no podem perdre de vista les diferències de gènere: el 61% dels aturats sabadellencs són dones. I l’escletxa salarial continua al 16%. No és gens encoratjador, no en podem estar satisfets.