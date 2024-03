Falten àrees per a gossos

[Editorial del 12 de març de 2024]

Sabadell és una de les grans ciutats catalanes amb menys espais habilitats per a gossos. A la ciutat hi ha censats 11.871 gossos i tretze zones per a gossos o espais on poden caminar deslligats, per tant, n’hi ha una per cada 1.000 gossos. La ràtio és inferior a la resta de les grans ciutats catalanes, a excepció de Terrassa, que no arriba a tenir ni una sola àrea –0,79– per cada mil gossos. Per a la comparativa entre ciutats, que en aquesta edició expliquem a la pàgina 6, s’ha de tenir en compte que el cens mai reflecteix la població real de gossos: són els registres aproximats, perquè no tots els propietaris registren els seus animals, tot i que és obligatori.

Al barri del Centre no hi ha cap zona habilitada. Els propietaris de gossos volen habilitar un espai per deslligar els gossos i ho han reclamat a l’Ajuntament a través d’una recollida de signatures, una bona manera perquè es moguin les coses. El Govern municipal assegura que hi ha previst un projecte per remodelar la plaça Laietana, que incorporarà una àrea d’esbarjo per a gossos, una petició que els veïns fa anys que demanen. Tot i que la plaça està a tocar del Centre, no és al barri i l’Ajuntament tampoc no ha precisat quin és el calendari d’execució de la remodelació de la plaça. Esperem que hi hagi més concreció aviat i que tant el Centre com altres barris de la ciutat guanyin espais per als gossos i més zones verdes en general on poder portar-los deslligats.