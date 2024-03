“L’aposta pels carrils bici a Sabadell és millorable”

Les obres de construcció del carril bici de Sabadell a Terrassa ja han començat. Els treballs s’han iniciat a la ronda de Jean Monet i tenen un pressupost de 601.000 euros, finançats pels fons europeus Next Generation. La previsió és que les obres durin sis mesos, permetent afegir un nou espai pedalable a la ciutat.

L’aposta per aquests equipaments s’observa de forma positiva entre els veïns, tot i que molts demanen que es tinguin en compte totes les parts i els riscos. N’hem parlat amb tres sabadellencs en un dels trams que ja està en marxa.

“Per al vianant, poden ser perillosos”

Els ciutadans alerten que hi ha vies pedalables molt millorables. “Passo molt sovint per aquí i crec que és un dels que està pitjor. Els vianants ens esperem al semàfor i estàs al mig del carril, amb el risc que això suposa”, explica l’Emi des d’un dels trams a tocar del parc Catalunya. “Alguna vegada m’he endut un ensurt important, també perquè hi ha gent que no respecta les normes i circulen contra direcció”, detecta sobre situacions que es repeteixen en aquest punt. Ella no utilitza els carrils bici, però hi està favor. “Són molt positius, tant per als cotxes com per als usuaris. Però s’han de fer bé. Si no, és pitjor el remei que la malaltia”, sentencia sobre aquests equipaments.

“Molts carrils es fan sobre les voreres i això complica la interacció”

L’aposta pels nous carrils bici ha d’escoltar els usuaris i les seves experiències sobre rodes. “Surto per aquí cada dia amb bici. Crec que s’està intentant implementar, però no m’agrada com s’està fent”, diu l’Adrián, que apunta a dos motius clau. “D’una banda, s’estan fent molts carrils per damunt de les voreres, i això dificulta la interacció amb els vianants, que no sempre veuen que caminen per un carril bici. En segon lloc, molts cops és difícil com a usuari sortir d’un carril bici, perquè els conductors no et veuen i passes por”, adverteix. El repte, afegeix, és també tenir llocs on deixar la bicicleta en acabar el trajecte.

“La solució passa per fer carrils totalment independents”

Els carrils bici són també utilitzats per conductors de patinets. “Com a usuari, pateixes perquè els ferms, si no són molt fins, dificulten la mobilitat perquè les rodes són molt petites”, diu el Lluís sobre els espais habilitats. A més, apunta el risc quan els cotxes giren, travessant un carril per on hi pot passar un conductor de patinet o els ciclistes. “Has de vigilar molt”, admet. Per millorar-ho, creu que caldria separar completament els cotxes, els vehicles de mobilitat personal i els vianants, amb vies independents. “En el moment en què van per la mateixa via i es creuen, és un risc”, diu. Amb tot, apel·la també al civisme de totes les parts. “Jo també he tingut ensurts amb conductors de patinets que no respecten les normes. És tasca de tots garantir la seguretat a la via pública”, reconeix, fent crítica constructiva.