[Editorial, del 16 de març de 2024]

Els grans consensos i acords han de ser estables i han de durar, però no sempre és així. Després de la convocatòria de les eleccions catalanes, és lògic preocupar-se sobre el futur d’algunes de les actuacions clau que es demanen des del Vallès i que depenen dels pactes polítics, com la ronda Nord o la nova connexió ferroviària. La falta d’uns pressupostos per al 2024 no només ha comportat un avançament electoral, sinó que també ha implicat que molts dels acords –pressupostats i no pressupostats– quedin en suspens en espera de conèixer quin serà el futur polític de Catalunya.

La primera trobada entre diversos representants de la ciutat celebrada ahir és un bon símptoma enmig d’aquesta incertesa. L’Ajuntament i els agents empresarials van mostrar sintonia al voltant de les mesures contra la sequera i en les accions que s’han dut a terme en la gestió de l’aigua. També hi va haver espai per a les demandes del sector sobre la ZBE, l’última milla, la freqüència d’autobusos… L’ocasió va servir per reflectir propostes concretes i models de ciutat que es volen fer escoltar. Com dèiem unes línies abans, esperem que aquest clima d’entesa no depengui del moment polític, que tingui continuïtat a mitjà i a llarg termini i, sobretot, que es traslladi en accions concretes per a la ciutat.