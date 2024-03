El vermut funciona a Fira

[Editorial del 19 de març de 2024]

Milers de persones van participar en la Fira del Vermut, a Fira Sabadell, el cap de setmana passat. L’esdeveniment va ser un moviment constant de persones, fet que ho converteix en un èxit per al sector, per al complex de Fira i per a la projecció de la ciutat. En una ciutat com Sabadell, on no hi ha un conjunt nombrós de monuments, ni mar ni platja, ni tampoc esquí de muntanya, és difícil que creixi el turisme de lleure –una altra cosa és com a destinació per a les empreses, que ja està consolidada–. Tot i això, fires com aquesta ens posicionen com a ciutat d’esdeveniments i atrauen persones a venir a passar el cap de setmana a la nostra ciutat.

Fira Sabadell pot ser un gran actiu per aconseguir projectar la ciutat a l’exterior. Fa temps que esperem que hi hagi canvis profunds a la gestió, una iniciativa que ve d’un sector empresarial que vol participar en la presa de decisions i el caràcter futur de Fira. Cal aprofitar possibles sinergies amb Barcelona i atreure més esdeveniments, de tipus empresarial o de lleure. Sigui com sigui, si s’arriba a materialitzar aquest canvi, caldrà mantenir tot el que hi tenim de bo. I la Fira del Vermut figurarà a la llista del que s’ha de mantenir.