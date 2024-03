Per molts anys més, Saballuts!

[Editorial del 21 de març de 2024]

Els Saballuts compleixen el 30è aniversari i ho fan amb més ambició que mai. Lluny de conformar-se, volen créixer amb reptes nous. Aquest any s’han proposat recuperar els 8 i mig que feien abans de la pandèmia, i el 3 de 8 és un dels castells que genera més expectatives. Les ganes i la il·lusió que transmeten els prop de 130 castellers, i també el president de l’entitat, són un bon símptoma de la salut de la cultura popular a la nostra ciutat.

Com la immensa majoria de colles castelleres, els Saballuts van perdre membres després de la pandèmia i per això, en un moment especial per a l’entitat, s’ha de recuperar aquest interès i massa social per als castells. Ja tenen part del camí fet, perquè tenen molta gent jove a les seves files, però no es conformen i volen ampliar la seva base: el seu objectiu és aconseguir que hi hagi 180 castellers per poder fer un pas endavant a la gamma de castells.

Aprofitant l’ocasió, cal recordar la importància de mantenir i protegir les nostres tradicions i reivindicar les entitats de Sabadell que treballen per la cultura popular. Hi ha milers de persones fent hores perquè continuï sent així, i és el nostre deure reconèixer-ho, reivindicar-ho i donar-hi suport.