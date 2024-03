Descobreixen una de les portes del refugi antiaeri del Pau Vila

“En un 99,9% de probabilitats, hem trobat una de les portes originals que donaven pas al refugi antiaeri del Pau Vila”. Ho revela David Palacios, un dels docents de l’institut que des de fa anys batallen per posar llum damunt d’aquest indret històric, que, actualment, es troba sepultat sota l’institut. El professor admet que la història de la troballa “és molt interessant” i assegura que “té una gran importància històrica i pedagògica”. Segons el relat de Palacios, les portes van ser localitzades a una finca de Castellar del Vallès “a través de testimonis orals i investigació”. En un primer moment, els docents David Palacios i Elisabeth Civil no van poder accedir-hi. “La finca estava ocupada, però el febrer passat es va produir el desallotjament i vam poder entrar-hi”, explica. Els docents van topar amb la porta reixada; i van comprovar que encaixava en mides i en composició amb la porta que donava la benvinguda a l’espai antiaeri.

L’institut està en tràmits per adquirir-la; i prepara una exposició on presentaran fotografies, recreacions virtuals i plafons per exposar tota la informació al voltant d’aquesta joia històrica. Està prevista del 3 al 22 d’abril i comptarà amb la participació de l’alumnat.

El cultiu de xampinyons, la clau

És sabut que el refugi antiaeri del Pau Vila havia acollit cultius de xampinyons després de la guerra. De fet, la porta se l’hauria endut del refugi a la finca de Castellar del Vallès un dels cultivadors de xampinyons que hi treballaven, detalla Palacios, a partir d’uns antics àudios del Museu d’Història on l’individu ho confirma. “Aquesta persona, el senyor Pere Salaet, se les va endur de record l’any 1968 quan van començar les obres de l’institut Pau Vila”, afegeix Palacios. Aquest va ser el fil per poder contactar amb l’actual propietària de l’immoble, la filla de Pere Salaet, Carme Salaet. Com relata el docent, durant la visita a la finca, van descobrir que hi havia nou mines soterrades de cultiu de xampinyons que reproduïa els que hi havia hagut al refugi de Sabadell.

Demanen museïtzar el refugi

Fa anys que una comissió de professors del Pau Vila demanen a les autoritats pertinents descobrir el refugi i museïtzar-lo. De fet, en els darrers mesos l’equip de professors ha anat registrant informació sobre el refugi, com per exemple, en quins punts exactes es localitzaven les portes d’accés. L’any 2022, en el marc d’unes obres al gimnàs, es va arribar a només 40 centímetres de terra de topar amb el refugi. Malgrat la insistència del professorat a seguir excavant, les obres van concloure sense posar llum damunt d’aquest punt històric.