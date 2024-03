La salut dels mercats

[Editorial del 23 de març del 2024]

Hi ha cinc mercats municipals a Sabadell que formen part de la identitat de la ciutat i dels barris. Com passa amb el comerç i les botiguetes de barri, les de tota la vida, hem de saber cuidar i preservar els nostres actius al mercat, les parades i els paradistes. Com la Isabel, el Joan i la Cristina, i com tants i tants més que representen la venda de proximitat i de qualitat en termes de producte, però també una manera de fer i viure la nostra ciutat. Els mercats aguanten, però alguns es reconvertiran, com el de Campoamor, davant la caiguda de la demanda i l’envelliment de la clientela.

La gent jove no s’apropa als mercats i es corre el risc de perdre aquests espais i que esdevinguin llocs impersonals, com ha passat a altres pobles i ciutats del nostre país. No només ho diem nosaltres, com a aliats del teixit comercial de Sabadell, ho diuen els mateixos paradistes i els responsables dels mercats. Però no ens quedem amb el missatge negatiu, no caiguem en la decepció. Hem de mirar cap endavant i plantejar solucions. S’ha de trobar la manera enginyosa de mantenir el que tenim i de reinventar els mercats. D’idees n’hi ha moltes, i de molt bones, entre el sector. És hora que l’Ajuntament les escolti, les valori i que s’hi posi fil a l’agulla.