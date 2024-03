Camions per Torre-romeu

[Editorial del 26 de març de 2024]

Diàriament, hi ha milers de cotxes i camions que per arribar a Can Roqueta travessen Torre-romeu i col·lapsen els accessos al barri i perjudiquen la salut i el benestar dels seus veïns. Fa temps que la ronda de l’Ebre no actua com l’eix principal d’un barri mitjà amb poc més de 7.000 veïns, com hauria de ser. És una carretera sobrecarregada a les hores punta, amb una pressió de trànsit d’11.300 vehicles al dia, semblant a l’avinguda Zamenhof i al carrer de Calders, però amb una intensitat superior de camions. Els veïns de la zona i els agents econòmics assenyalen que les comunicacions empitjoren la qualitat de vida al barri i desincentiven l’arribada de noves iniciatives empresarials i de talent. La solució no és senzilla, però és possible. Sabadell ha crescut de forma exponencial en poques dècades i la feina que no es va fer en l’època de vaques grasses ara ha de ser abordada. Un cop es resolgui la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, caldrà parlar de la mobilitat a la resta de la ciutat, de la necessitat –o no– d’una ronda est o de les millores en transport públic i de pacificació dels barris. El que no pot passar és que siguem una ciutat de segona. Sense anar més lluny, Granollers, amb un terç de la població de Sabadell, té la ronda i pagada per la Generalitat. Diferències que costen d’entendre i que s’haurien de compensar.