Qualsevol millora és benvinguda

El Departament d’Educació s’ha compromès a retirar l’amiant de cinc escoles de Sabadell aquest estiu. S’aprofitarà el període d’aturada per poder treure el fibrociment amb tota la seguretat i que no afecti la salut dels nens, tal com va passar l’any passat a l’Arraona. La contrapartida, que esperem que sigui assumible per als pares, és que no es podrà fer el casal d’estiu. És una molt bona notícia que s’elimini l’amiant de les escoles, perquè és un símptoma que a poc a poc la Generalitat va millorant els equipaments educatius de la nostra ciutat. Molts dels quals, tot sigui dit, estan en un estat bastant decadent.

No és que no hi confiem, però assumim la reflexió dels pares com a nostra: esperem que aquest estiu vagi de debò i es duguin a terme els treballs. Els recordem, perquè així ho va explicar aquest mateix diari, que les actuacions en aquests centres estaven previstes per a l’estiu passat i al final no es van fer. No hi va haver casal i tampoc retirada del fibrociment… Els equipaments essencials, com els educatius i sanitaris, són de primer ordre. Conscients que els diners de l’administració són finits, qualsevol actuació és benvinguda. Encara que siguin millores petites o quirúrgiques, faran servei tant als alumnes com als professors que hi treballen. S’ho mereixen.