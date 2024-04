El segon túnel ferroviari s’ha de fer, el que sigui

[Editorial, 6 de març del 2024]

La xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és al límit de la seva capacitat. El Departament de Territori ha incrementat les freqüències entre Sabadell i Barcelona, Terrassa i Barcelona, passant per Sant Cugat fins a assolir el màxim. No poden passar més trens en hores punta dels que ja passen, fet que suposa haver de prendre mesures decisives. Hi ha un vell projecte que ha tornat a l’agenda política recentment: construir un segon túnel ferroviari per descongestionar l’existent, que ja s’havia previst fa més d’una dècada però mai no va esdevenir una realitat. Mentre Territori defensa fer el segon túnel per Vallvidrera, molts ajuntaments de la comarca opten per construir la variant d’Horta, que donaria servei a Cerdanyola, a més de reduir els temps de trajecte.

Com ja s’ha decidit en consens amb la comarca, s’analitzaran les dues propostes. A l’edició d’aquest dissabte hem intentat posar blanc sobre negre sobre quins són els avantatges i desavantatges de les dues opcions, des dels usuaris que tindrien fins al cost estimat. Tot això a partir d’un estudi dut a terme per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. La construcció del segon túnel, sigui el que sigui, no ha de ser un compromís més. I surti el govern que surti després de les eleccions catalanes del 12 de maig, és evident i visible que cal reforçar la connexió entre el Vallès i Barcelona amb tren, així com reduir els temps de viatge i donar més connectivitat a una comarca que té més d’un milió d’habitants. A més, tornem a recordar que no tot ha de quedar en una millor dotació de transport pública amb la capital catalana, cal abordar la mobilitat amb el Vallès Oriental i el Baix Llobregat, també molt essencial per a la ciutadania.