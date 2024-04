Els mercats ambulants

[Editorial del 9 d’abril de 2024]

Fa tan sols uns dies vam publicar un article amb les propostes de futur dels paradistes dels mercats de la ciutat. Són conscients que han d’agafar una nova embranzida en un context poc favorable, amb l’augment del pes de les grans superfícies, les plataformes en línia, tot plegat amb un públic fidel que cada cop és més gran. Atreure la gent més jove no sempre és fàcil, i menys en un món que està en constant canvi i transformació, i en què tothom està obligat a actualitzar-se.

Aquest cap de setmana i ahir dilluns vam passejar per una part dels mercats ambulants de la ciutat, que han vist com les grans marques i el ferotge comerç en línia els ha afectat greument. “La gent va fer un canvi de mentalitat, abans hi havia una desconfiança a comprar per internet i un pensament que no sabies què t’arribaria. Ara anem a més i els mercats tradicionals ens hem de reinventar per seguir vius”, constata Núria Castillo, presidenta de l’Associació de Marxants de Sabadell. Cal, doncs, teixir una nova estratègia per abordar el futur immediat i salvaguardar un costum preciós que tenim a la ciutat.

No hem de ser reticents als canvis. Els canvis sempre són bons i ens obliguem a prendre noves direccions i a explorar noves idees i conceptes. És cert que, quan hi ha una incapacitat manifesta per adaptar-se als nous temps, hi ha vells usos que desapareixen. Creiem que no serà el cas dels mercats ambulants, que també sabran trobar el seu lloc de nou i que podran, a través d’un nou concepte, trobar una continuïtat futura.