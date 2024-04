Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Aquest dimarts fem un anàlisi exhaustiu de la situació dels mercadets ambulants de Sabadell. Uns espais que avui es veuen amenaçats per la irrupció d’un nou comerç.

L’auge del mercat digital i l’e-commerce, especialment després de la pandèmia, està destruint una tradició de tota la vida: els mercadets. A Sabadell hi ha sis mercats ambulants. Com els afecta la nova realitat?

El segon túnel ferroviari entre el Vallès i Barcelona ha de passar per Horta, i no per Vallvidrera. Així ho defensa el Govern municipal de Sabadell, després de conèixer l’estudi de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, publicat pel Diari. L’informe situa la construcció del nou túnel per Sant Cugat com la millor alternativa per estalviar temps als usuaris i treure cotxes de la carretera.

“Les obres estan a mitges i representen un risc. S’han fet embornals però no estan protegits amb la correponent tapa”, exposa el Joan, veí de Sabadell. “Encara que les obres no estiguin acabades, hi ha molts vianants i ciclistes que utilitzen el carril amb el perill que algú es pugui fer mal”, afegeix Jordi Prats, un altre sabadellenc.

Les característiques dels patinets -fàcil d’aparcar i transportar i sense un elevat cost per a desplaçar-se- el converteixen en un vehicle atractiu per a un nombrós col·lectiu. La seva presència, però, ha obligat les administracions a intensificar els controls i iniciar campanyes de conscienciació, posant la lupa en uns usuaris que són sancionats sovint per conductes inadequades i perilloses per a la resta de ciutadans.

Quines conseqüència tindrà, especialment en el trànsit, la construcció d’una gran nau logística a Castellar? Aquesta és la pregunta que protagonitza les converses entre els veïns de la vila aquests dies. Des de fa algunes setmanes, els treballs a l’entrada del municipi han accelerat.