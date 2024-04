Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat a Sabadell a les portes del cap de setmana. Últimes hores farcides d’informacions rellevants, que afectaran la butxaca dels sabadellencs.

No hi haurà talls d’aigua ni menys pressió en el sistema, però la sequera tindrà conseqüències en la butxaca dels sabadellencs. La tarifa de l’aigua pujarà un 14% a Sabadell. L’increment s’aprovarà en el ple municipal del 22 d’abril i s’aplicarà a partir del juny, segons ha explicat el Govern municipal aquest dimecres. Els canvis en la tarifa coincideixen en un any que ja va començar una pujada generalitzada dels impostos i taxes de Sabadell, entre els quals l’IBI, del 15%.

Sabadell estrenarà l’Ordenança de Civisme i Convivència el mes de maig. El ple municipal d’abril aprovarà de forma definitiva aquesta norma que assentarà les bases de la convivència a Sabadell i dotarà la Policia Municipal d’eines per sancionar conductes incíviques. Una norma que espera la ciutat ja fa anys.

El Govern aprovarà definitivament el rescat del pàrquing de la plaça del Doctor Robert a Saba en una votació al ple municipal d’abril, que està previst que se celebri, de forma ordinària, dilluns dia 22. Es preveu que s’aprovi, com a mínim, amb la majoria absoluta que té Marta Farrés.

Veïns del barri de Covadonga denuncien diversos incidents a la confluència entre la Gran Via i el carrer de Ripoll, i assenyalen que un grup d’individus s’haurien instal·lat a un solar abandonat i haurien provocat problemes de convivència, entre ells, baralles i un incendi que fa uns dies va fer saltar les alarmes dels habitatges més propers.

Enèsima cita amb la història. L’Astralpool femení arrenca aquest dissabte, a la Nova Escullera del CN Barcelona, la seva onzena ‘Final Four’ de la Champions amb el setè títol continental entre cella i cella. Les vigents campiones jugaran contra el Sant Andreu (12h) en la lluita per un lloc a la gran final del diumenge.