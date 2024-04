El Sabadell anuncia la renovació del juvenil Javi Morcillo fins al 2027

Lligat. El Centre d’Esports Sabadell ha anunciat la renovació del jove jugador Javi Morcillo -encara en edat juvenil- que va debutar amb el primer equip fa dues setmanes a Tajonar en el partit davant Osasuna Promesas. Óscar Cano el va fer sortir al terreny de joc en el minut 68 en substitució de Toni Herrero, ocupant la seva demarcació habitual de mig centre, una posició molt castigada últimament per les lesions.

Després de la renovació del seu company d’equip, Pau Fernández, la direcció esportiva arlequinada ha volgut tancar també la continuïtat de Javi Morcillo, fins al 2027, qui ja suma tres temporades en el Futbol base arlequinat després de passar també pel Club Esportiu Mercantil.

Tot i que encara li queda un altre any de juvenil, la seva progressió convida a pensar que pot ser un futbolista important en el futur projecte arlequinat. “A mi no em cauen els anells per fer jugar futbolistes joves. Ja he comentat diverses vegades que la feina del Futbol base del Centre d’Esports és extraordinària i ens està ajudant moltíssim”, va comentar el mateix Óscar Cano la setmana passada. Aquesta temporada s’han consolidat jugadors com Vladys i Marru.

Evitar el ‘cas Sander’

També hauria pogut ser l’any de Sander Ballero, qui va tenir les primeres oportunitats amb Gerard Bofill i continuïtat amb Óscar Cano fins que la lesió al menisc, que li va fer passar pel quiròfan, va estroncar la seva trajectòria. Ara, el migcampista s’està recuperant, però tot apunta que tindria un acord amb el Real Betis -per incorporar-se al filial en principi- per la pròxima temporada. Precisament, per aquest motiu, Carlos Rosende, director esportiu, vol evitar més situacions similars amb la renovació de Javi Morcillo. Aquest dimecres es farà la presentació oficial de l’acord i Rosende també pot aportar més detalls sobre la situació de Sander.

El gran repte serà la renovació de David Astals, amb moltes propostes damunt la taula, i també continuen les converses amb Vladys. Una altra peça important, Marc Domènech, té contracte en vigor, però la seva bona campanya pot despertar l’interès d’altres clubs. Tot dependrà també de la categoria on jugui el Sabadell la pròxima temporada.