La retirada dels suports exteriors de la façana de la fàbrica Bosser ha començat aquest dijous, 25 d’abril. La notícia és històrica i suposa l’inici del punt final a un període de nou anys en què sis suports han permès assegurar des del carrer d’Alemanya, al barri del Centre, la conservació de la façana de l’antiga indústria, que està protegida patrimonialment.

Aquests dies es retiraran les estructures metàl·liques i, posteriorment, els blocs de formigó, que es tallaran amb un martell hidràulic per facilitar-ne la retirada i el posterior transport. Amb motiu de les obres, el carrer d’Alemanya, entre Ferran Casablancas i Sant Pau, estarà tallat al trànsit durant un mes, previsiblement fins al 24 de maig. El desmuntatge dels suports és possible ara després que en les últimes setmanes les obres s’han centrat a ‘lligar’ la façana per l’interior de la fàbrica, amb un sistema diferent, però que igualment permet continuar assegurant la façana.

 

Després, es passarà a retirar els suports del carrer de Ferran Casablancas, de la mateixa manera, però amb una diferència. En aquest cas, els blocs de formigó es desmuntaran amb tall làser per reduir les molèsties per soroll i pols, ja que els habitatges estan molt més a prop que en el cas del carrer d’Alemanya.

Les obres van a càrrec de la propietat de la fàbrica, que va acceptar fer-les quan l’Ajuntament ja tenia a punt el procediment d’execució subsidiària amb el qual ho hauria fet per iniciativa pròpia i després hauria passat la factura als propietaris de la finca. Segons fonts municipals, el pressupost de l’operació és de 500.000 euros.

