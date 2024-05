Propostes clau per a un futur just

[Anna Lara, portaveu de la Crida per Sabadell, i Xavier Pellicer, diputat al Parlament de Catalunya]

L’actual context, en què el canvi climàtic és una realitat indiscutible i l’agenda política mundial s’ha de centrar cada vegada més en la transició cap a energies netes i sostenibles, és essencial que les eleccions del pròxim 12 de maig ens facin avançar en aquest àmbit i no retrocedir.

Des de l’àmbit local, fa temps que des de la Crida per Sabadell apostem per la creació de comunitats energètiques, especialment en sostres públics, com a propostes transformadores. Aquestes comunitats ens han de permetre generar més energia verda i, al mateix temps, treballar col·lectivament per identificar i reduir els consums menys prioritaris, fet cabdal per reduir l’impacte del canvi climàtic sobre les classes populars.

En aquest sentit, la proposta de la CUP per desplegar milions de plaques fotovoltaiques a l’AP-7 és una iniciativa valenta i necessària que va en la línia de promoure la producció d’energia renovable a gran escala, impulsant la sobirania energètica del nostre país i reduint els impactes sobre el territori. Des de Sabadell, compartim totalment la urgència d’avançar cap a un sistema de subministrament elèctric centrat a satisfer les necessitats de la gent i a transitar decididament cap a les energies renovables de forma planificada, democràtica i territorialitzada.

Parlem també de l’aigua, en què hem reclamat que sigui pública i amb una gestió transparent. Ens sembla imprescindible crear una empresa pública catalana de l’aigua per garantir el subministrament hídric a sectors clau i democratitzar la gestió d’aquest recurs vital. Cal abaixar la factura, promoure una gestió sostenible i responsable dels recursos hídrics del nostre país i acabar amb la idea que l’aigua és un negoci i garantint-ne l’accés a totes les famílies en situació vulnerable.

Parlem tant d’energia com d’aigua, però en el fons es tracta de resoldre necessitats de país. Tenim claríssim que cal seguir apostant per una renda bàsica universal (RBU) com a mesura fonamental per garantir una vida digna per a tots els ciutadans i combatre la desigualtat social. La proposta de fixar-la en 900 euros mensuals a Catalunya és un pas en la direcció correcta, ja que permetria substituir altres prestacions socials i assegurar un nivell de vida adequat per a tothom. A més, una RBU ben dissenyada pot contribuir a reduir la pobresa energètica i assegurar que tothom tingui accés a serveis bàsics com l’energia.

En definitiva, amb propostes en clau nacional per construir un futur ecològicament just i sostenible, tenim l’oportunitat de transformar el nostre sistema energètic i construir un país més igualitari i respectuós amb el medi ambient. És hora de passar de les paraules als fets i apostar decididament per un futur verd i democràtic per a tots.