El futur del mercadet de la Zona Hermètica continua despertant incertesa. L’Ajuntament de Sabadell ha demanat a Sant Quirze que mantingui l’activitat dels diumenges tal com està actualment. Fonts sabadellenques asseguren que el consistori santquirzenc no s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per plantejar cap canvi i, per tant, “es desconeix la situació en què quedarien les parades del terme municipal veí”, exposen en un comunicat.

El text de l’Ajuntament de Sabadell surt al pas de les informacions publicades pel Diari que apunten a la possible no continuïtat de la part del mercat ambulant de la Zona Hermètica de Sant Quirze del Vallès. La solució que ha plantejat el municipi veí als marxants és que les parades s’ubiquin a Sabadell. Davant d’aquest escenari, Sabadell demana a Sant Quirze que no traslladi al municipi “una problemàtica que no és nostra”. “Considerem que la millor solució és mantenir el mercadet en la situació actual”, reiteren.

Més de dues dècades en marxa

El mercat de la Zona Hermètica fa més de 25 anys que funciona amb parades distribuïdes entre Sant Quirze i Sabadell i s’ha convertit en un dels més populars de la comarca. “Sembla que el motiu que addueix Sant Quirze per no renovar les concessions és que els ingressos que obté per aquest motiu no cobreixen les despeses de neteja i vigilància que es destinen al mercadet”. Per això, l’Ajuntament de Sabadell recorda que un dels objectius de l’administració municipal és vetllar pel benestar de la ciutadania i això implica promoure l’ocupació, com fa el mercadet, “independentment dels ingressos que proporciona a les arques municipals”.

Traslladar les parades a Sabadell, apunten, implicaria que l’ajuntament hagués de realitzar un concurs públic, un procés que és llarg i que no permetria una solució immediata. Fer-ho d’una altra manera, tal com demana Sant Quirze, suposaria “una prevaricació”.

Davant del complex escenari, el consistori sabadellenc expressa el suport a les 150 famílies que es troben en situació d’incertesa i que podrien perdre la feina en cas que no se’ls renovés la concessió al mercat ambulant. En el comunicat, s’afirma que des de l’Ajuntament de Sabadell es treballarà perquè el mercadet es mantingui tal com està actualment.