La indústria compleix el consum d’aigua: el redueix un 10% l’últim any

La indústria és el sector que més ha reduït el consum d’aigua l’últim any a Sabadell. Concretament, va consumir un 9,75% menys entre març de 2023 i març de 2024, segons dades d’Aigües Sabadell publicades al Portal Sequera difós amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. Això vol dir que el sector industrial va passar de consumir 158.400 metres cúbics a 142.900 metres cúbics amb un any de diferència. Aquesta reducció es deu a les restriccions per sequera, ja que entre gener i maig de 2024 Catalunya va estar en fase d’emergència, que obligava les indústries a reduir un 25% el seu consum d’aigua. Des que a principis de maig, gràcies a la recuperació de l’estat dels embassaments per diverses pluges, la Generalitat va reduir les restriccions a la fase d’excepcionalitat, la reducció del consum d’aigua en el sector industrial es va situar en el 15%.

Tot i la millora de la situació, des del sector empresarial insisteixen que les administracions continuïn executant actuacions per crear les infraestructures necessàries per assegurar l’aigua en cas de sequera, sense que això afecti el ritme productiu de les empreses. La presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra de Comerç, Eulàlia Planes, insistia fa uns dies en una entrevista al Diari que “cal accelerar al màxim les inversions que són més ràpides. I les solucions que necessiten menys temps”. I cal, segons Planes, fer pressió perquè es facin les inversions, ja que “les sequeres són cícliques i més endavant hi tornarem a ser”. “Si mires les inversions de la Generalitat, sempre van a la baixa quan torna a ploure. Fa anys que la inversió és baixíssima, gairebé zero”, insisteix la sabadellenca, que remarca que encara que plogui no s’han de deixar de banda les inversions per capgirar la situació.

Des del sector tèxtil local, diverses empreses dedicades als tints tenen pous propis i no depenen de la xarxa pública per realitzar els processos més intensius; sí pel que fa a serveis. L’empresària i presidenta de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Ripoll, Rosvi Moix, explica que aquests darrers mesos, a diverses empreses, han “revisat canonades de les fàbriques [per evitar pèrdues], reciclat o recuperat les aigües per fer servir en aparells i, sobretot, estem molt pendents amb els colorants d’agafar productes que necessitin poca aigua pel procés de tintatge”.

Moix subratlla que “estem mirant de fer el mínim consum possible” i també que, al cap i a la fi, reduir el consum d’aigua equival a pagar menys en la factura, la qual cosa és positiva pel compte de resultats.

Accions des del comerç local

En l’àmbit comercial, petites empreses com tintoreries també fan mans i mànigues per reduir el consum. Des de la Tintoreria Màgic Sec, Mònica Pérez apunta que “faig petits gestos, però rentar, he de rentar”. Pérez posa en valor que fa més de 15 anys que té un sistema de recuperació de l’aigua de la màquina de sec , que serveix per refrigerar el dissolvent i, en última instància, per rentar roba. En una altra tintoreria, Gisbert, Maria Gisbert subratlla que “estem més mentalitzats amb l’aigua, seguirem la rutina d’estalviar encara que no hi hagi sequera”.

El consum total es redueix tímidament

En tot el conjunt, el consum de litres d’aigua per habitant i dia a Sabadell s’ha reduït un 3,21%, en passar de 156 a 151 entre abril de 2023 i abril de 2024. En consum domèstic, entre març de l’any passat i aquest, s’ha incrementat un 0,8%, mentre que el consum municipal s’ha retallat un 17%.