Us explicàvem fa uns dies que l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell havia guanyat un premi i n’optava a un altre. Doncs ja se sap el veredicte final. El centre també ha estat guardonat, finalment, amb el premi Baldiri Reixac a l’Escola Transformadora –dotat amb 4.500 euros–, una distinció pel seu compromís envers la cultura, llengua catalana i les arts per fer front als reptes socials i culturals actuals. Així, s’ha distingit el projecte ‘Escèniques’, on els alumnes de 4t d’ESO han participat en la cocreació d’una peça artística, la programació i les residències artístiques de laSala.

L’entrega de premis va fer-se dissabte a l’Espluga de Francolí, on també es van reconèixer una trentena de centres de parla catalana en les categories Arts i Llengua i Experiències. Enguany s’han rebut 141 propostes de projectes educatius, dels quals divuit són d’escoles del País Valencià i quatre de les Illes Balears. És el reconeixement més prestigiós dels Premis Baldiri, ja que premia una única escola de tot el territori català.