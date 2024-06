La multinacional Puig operarà a la nova nau logística de Castellar

Després de diversos mesos amb la construcció de la nova nau logística de Castellar en marxa, aquesta setmana s’han conegut nous detalls sobre l’activitat que s’hi desenvoluparà. La companyia Puig, multinacional de perfums, bellesa i moda, reforçarà el seu múscul logístic amb un augment del 50% de la capacitat de gestió de mercaderies gràcies al seu desembarcament al polígon Pla de la Bruguera.

Segons ha avançat La Vanguardia, Puig té delegada la gestió de la seva logística a la multinacional ID Logistics, que opera des de fa més d’una dècada a Castellar, just al costat d’on ara hi haurà la nova nau, de 26.119 metres quadrats i propietat de CBRE IM. La plataforma es troba en construcció i no estarà operativa fins a l’any que ve.

Una empresa a borsa

La multinacional Puig es va estrenar el passat mes de maig a la borsa a un preu de 24,5 euros per acció, xifra que implicava una capitalització borsària de 13.920 milions d’euros i la sortida més gran al mercat borsari europeu de l’any. L’empresa catalana cotitza a les borses de valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i València.

La previsió amb què treballa la companyia de fragàncies i cosmètica és que la família conservés el 71,7% dels drets econòmics de la societat i el 92,5% dels drets de vot.