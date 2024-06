El ciclista sabadellenc David Domínguez fa un gran pas endavant a Portugal

Ja no és cap promesa sinó una autèntica realitat. El ciclista sabadellenc David Domínguez, que va fitxar per l’Aviludo Louletano portuguès després de passar per diversos equips en la seva curta, però intensa trajectòria, acaba de guanyar la primera Volta per etapes a terres portugueses, el GP Douro Internacional 2024, una de les proves més dures del país veí.

Significa un gran pas endavant. Com ell mateix ha explicat al Diari de Sabadell només arribar a la nostra ciutat, “victòries com aquesta m’acosten una mica més al gran món del ciclisme professional i em permet agafar molta confiança de cara al futur”. No va ser gens fàcil. De fet, el sabadellenc va patir tota mena d’adversitats en les quatre etapes de la cursa.

“Ho vam afrontar -diu- amb molta confiança després de les bones sensacions que ens va deixar l’estada d’entrenament a Andorra. Era un terreny molt dur, amb grans desnivells, i el primer dia vaig patir una avaria mecànica que vaig poder solucionar per acabar en setena posició. Això em va motivar perquè no vaig perdre gaire temps respecte al capdavant de la cursa”. La segona etapa va ser neutralitzada per culpa de les condicions meteorològiques.

En la tercera gairebé tot se’n va orris. David va arribar als últims sis quilòmetres de pujada en una excel·lent posició malgrat que havia patit dues punxades. El que no esperava és una tercera en plena ascensió: “Va ser un moment molt complicat, però després del canvi de bicicleta encara vaig tenir esma per enllaçar amb el grup capdavanter i acabar en tercera posició, a només 3 segons del primer classificat de la general”, subratlla.

“Estic en un gran moment”

Ell i el seu equip van afrontar l’última etapa amb una mentalitat positiva: “Teníem molt a guanyar i poc a perdre, vam dir”. I va sortir cara. David Domínguez va esgarrapar una bonificació de 3 segons en una meta volant i va veure oberta la possibilitat de lluitar per la victòria final. “Els últims quilòmetres van ser una bogeria absoluta. Els favorits van perdre pistonada i nosaltres ho vam aprofitar. Va sortir tot rodó: victòria de l’equip i jo guanyador de la general, no es pot demanar res més. Va ser una gran alegria”.

Una alegria que suposa un plus de motivació per afrontar els pròxims reptes. El David ja va explicar en una entrevista al D.S. que el seu somni seria córrer una de les grans curses (Tour, Giro o Volta a Espanya). Sembla que està en el bon camí: “En queda moltíssim, però sento que estic una mica més a prop. Em trobo en un gran moment de forma i ara vull fer un gran paper en el Campionat d’Espanya d’Elit i UCI que se celebrarà a Madrid el 23 de juny. Fins i tot no descarto lluitar pel podi encara que serà molt difícil”. I la cirereta serà la Volta a Portugal, on té dipositades moltes esperances d’oferir una gran actuació.