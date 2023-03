David Domínguez, el gran protagonista en la doble cita de la Unió Ciclista Sabadell

La doble cita de la Unió Ciclista Sabadell, el Trofeu Joan Escolà i el Campionat de Sabadell, va tenir el protagonisme dels corredors russos, guanyador de les dues proves. Entre ells, però, es va colar el sabadellenc David Domínguez, qui va signar un segon i cinquè lloc respectivament i això li va suposar coronar-se nou campió de Sabadell a casa seva. Una gran satisfacció personal en una temporada plena de reptes.

De fet, els últims mesos ha viscut una autèntica muntanya russa d’emocions i canvis. Per començar, el pas de l’Eolo Kometa al Globalia Zamora Enamora. “Havia acabat la meva etapa sub-23 i després de rebre diferents ofertes, em vaig decantar per l’equip d’Elit Zamora Enamora que és de la mateixa estructura del Salamanca on ja vaig militar. Tenim un grup de molta qualitat i les coses estan anant força bé”, explica el jove corredor, que ara comparteix mallot amb un altre sabadellenc, Óscar Rota.

Com a bon coneixedor del recorregut -són les carreteres on entrena habitualment-, el David va saber jugar les seves cartes per arribar amb opcions de victòria en les dues proves. “Els russos tenen un gran potencial i era difícil guanyar. En el Campionat de Sabadell em van fallar una mica les forces en l’esprint, però estic content. Ja havia guanyat el Campionat de Catalunya a Sabadell i ara també ha estat molt especial fer podi i celebrar el títol de Sabadell amb la família i amics que han vingut a veure’m”.

Nous reptes

El David Domínguez també va fer una exitosa incursió en l’especialitat de ciclocròs aquesta temporada. “Ho havia practicat a un nivell inferior i vaig veure que ho podia fer bé. Vaig guanyar el campionat de Catalunya, vaig ser onzè en l’estatal amb la selecció catalana i també vaig viure una gran experiència en el Campionat del Món celebrat a Benidorm rodejat d’enormes especialistes”, recorda.

El seu gran objectiu, però, és fer el gran salt al professionalisme de l’asfalt. Les voltes a Navarra o Zamora marcaran el calendari més pròxim. “Em va costar una mica a principis d’any, però ara estic molt animat i sé que puc millorar el rendiment amb l’arribada de l’estiu. Vull fer una bona actuació en aquestes rondes per etapes i continuar la meva progressió en el Campionat d’Espanya del 25 de juny”. La seva ambició no té límits i ja va deixar clar en una entrevista al Diari de Sabadell que lluitarà per veure’s un dia en una de les grans, com el Tour, Giro o La Vuelta.