El moviment veïnal del Vallès s’ha posicionat en contra de la “desinformació” sobre la nova taxa de residus, i exigeix explicacions als ajuntaments i al Consell Comarcal del Vallès Occidental. La nova taxa la cobra el Consell Comarcal del Vallès Occidental després de l’aplicació d’una nova directiva europea, que marca que el ciutadà ha d’assumir el cost per tots els serveis, també pel tractament de la resta, l’orgànic i els voluminosos. I des de la Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès no només reclamen explicacions, sinó també mesures correctores i una rebaixa de la pressió fiscal, abaixant per exemple, l’impost sobre béns immobles (IBI) o la taxa de residus municipal.

“Si ara els municipis no ho subvencionen, què passa amb els diners que es destinava a això?”, es pregunta Jordi Molins, en representació a les entitats veïnals de Sant Quirze del Vallès. “Es podria revertir per a reduir la taxa d’escombraries o l’IBI”, exposa, i recorda que aquesta nova taxa grava “el no reciclatge” i, per tant, “com menys es recicli, més es pagarà”. “Qui recicla està pagant pel que no ho fa”, diu.

Més neteja i rebaixes d’impostos

Les federacions d’associacions veïnals de la comarca reclamen que els ajuntaments i Consell Comarcal informin sobre l’aplicació d’aquesta taxa. Però també exigeixen retardar la implementació de l’impost –és obligat aplicar-ho a mitjans del 2025– i consensuar mesures correctores perquè l’aplicació sigui més justa. També exigeixen millores per part dels municipis per a fomentar reciclatge, reforçar la neteja, i implementar noves formes de recollida de residus. I proposen que la part de pressupost que es destinava a cobrir aquest nou impost, que ara serveixi per a rebaixar la pressió fiscal.

Ignacio Laguna, des de Cerdanyola del Vallès, també lamenta la falta de participació i transparència per part de l’administració. A banda, també assenyala la responsabilitat de les empreses pel que fa al reciclatge. “Al supermercat, ens trobem amb molt plàstic, per què no comencem per posar la mirada sobre aquestes empreses?”, diu.

I és que veïns dels municipis vallesans ja plantegen mobilizacions contra aquesta nova taxa. La FAVS, a Sabadell, presentarà una moció al pròxim ple municipal. De la seva banda, el pròxim 27 de juny, per exemple, Terrassa ha organitzat una concentració, segons ha avançat Pepe Sànchez, en representació de les associacions veïnals de Terrassa.

Què ens costa no reciclar? A Sabadell, el 62,9% dels residus no se separen correctament, unes dades per sobre de Terrassa (57,4%) i també de la mitjana del Vallès i de Catalunya. Ara, els contribuents de Sabadell han de pagar 155,26 euros anuals de mitjana. I és que ara s’ha de pagar la tradicional taxa municipal (83,22 euros) i el nou tribut del Consell Comarcal (72,04 euros).