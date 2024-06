La Crida per Sabadell ha tornat a carregar contra la nova taxa de residus comarcal a Sabadell, lamentant que el Govern de Junts i el PSC “ha jugat” perquè no es conegui, delegant un tribut local al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Així, la formació anticapitalista presentarà una moció al ple de la setmana que ve reclamant que l’executiu recuperi la gestió i desenvolupi accions per sensibilitzar efectivament la ciutadania.

“Volem que la taxa sigui encara més progressiva, en funció del nivell de renda“, ha dit la regidora, Anna Lara, apostant per incrementar l’incentiu per a la gent vulnerable: “fins i tot, arribant a eliminar-la, com ja es feia en alguns casos”, ha defensat.

“Afany recaptatori”

En aquest sentit, ha recordat que la normativa està plantejada per reduir residus, criticant un “afany recaptatori” mostrat pel Govern municipal, que ha fet que “recaigui tot el pes en la ciutadania” sense informar prou de les bonificacions existents.

“S’ha jugat al joc de dir que és una qüestió del Consell Comarcal, i no és així. Reclamem que s’aturi la gestió actual i passi a mans municipals, ampliant la tarifació social“, ha exposat Lara sobre els principals punts de la moció, que arribarà al ple després que quedés retirada el passat mes de maig per manca d’informació.

El partit anticapitalista ha donat suport a les manifestacions de les darreres setmanes per mostrar el malestar ciutadà, recordant la nova convocatòria el mateix dimarts a la tarda a les portes de l’Ajuntament.

Moció pel Círcol Republicà amb ERC

En paral·lel, la Crida també presentarà una moció conjunta amb Esquerra Republicana de Catalunya per recuperar la gestió municipal del Círcol Republicà. El regidor, Oriol Rifer, ha defensat el seu valor polític i cultural per a la ciutat, reclamant que es pugui restituir l’edifici -ara propietat de la UAB- “als legtítims hereus”.