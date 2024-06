“Una infermera no fa allò que li diu el metge, fem més que el que la gent creu”. La Minerva, com tantes treballadores de l’hospital Parc Taulí, se sent molt orgullosa de poder “donar una mà” als pacients. Porta en la professió des de l’any 1996 i no ha perdut la vocació del primer dia.

Els centres hospitalaris necessiten més mans i hi ha una forta competència entre la sanitat pública i privada per aconseguir personal. El Taulí tancarà el 2024 amb 1.130 infermeres, després de l’increment de plantilla experimentat l’any passat (+120 places) i el previst per enguany (+110, de les quals 70 noves en el segon semestre).

La infermeria s’ha convertit en una professió amb feina pràcticament assegurada, i això ha arribat a les universitats. “Veníem d’un dèficit generalitzat des d’abans de la pandèmia, i hem viscut un creixement exponencial. Hi ha molta feina i cada cop serem més”, constata la directora de l’equip d’Infermeria, Noemí Obregón.

La demanda per ser infermera s’ha duplicat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en els últims cinc anys (+93%). En xifres absolutes, hi va haver 7.072 sol·licituds per a 690 places en els quatre cursos del grau universitari, per sobre de les 3.647 que hi havia abans de la pandèmia.

“Hi ha tres factors que expliquen l’augment de la demanda: la jubilació de moltes infermeres diplomades –que han deixat moltes places vacants–, el reconeixement del col·lectiu per part de la població durant la Covid, i les baixes que hi van haver després. Moltes infermeres van deixar la feina per problemes de salut mental”, explica la coordinadora del grau d’Infermeria de l’Autònoma, Sabiniana San Rafael. Tot plegat ha provocat “un problema greu per cobrir infermeria i una gran demanda, i això ho sap la Generalitat, que ha incrementat les places, i també els estudiants, que mostren més interès pel grau”, indica.

Des del curs 2022-2023, la UAB ha augmentat el nombre de places de primer curs d’un centenar a més de 240. A partir del segon curs, quan passen a les unitats docents, una bona part –75 estudiants– continuen els seus estudis d’Infermeria a Sabadell en les instal·lacions del Parc Taulí, on comencen a captar personal a quart curs. “Tenim molt bon retorn per part dels estudiants de la seva experiència a l’hospital, on hi ha una aposta per qualitat assistencial i en el tracte humà”, afegeix San Rafael.

El futur campus de l’Artèxtil, al costat de l’hospital, ha de servir per absorbir la gran demanda a partir del curs 2027-2028, segons les previsions. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, celebra l’acord entre la UAB i l’Ajuntament en declaracions al Diari: “Com en altres ocasions, entomem els reptes que té la ciutat i hi donem resposta. I en aquest cas, també ho hem fet. El projecte de l’Artèxtil té dos vessants molt clars: la recuperació d’una joia arquitectònica i oferir un servei públic”, afirma.

Ara que just han sortit les notes de les PAU, caldrà veure com es reflecteix l’augment de la demanda en la nota de tall del pròxim curs 2024-2025. Ara per ara, és una titulació amb uns requisits alts: 11,11 sobre 14 a la UAB per als estudiants de primer curs d’enguany, per sobre del 10,79 de fa cinc anys i del 9,94 de fa una dècada.

La majoria de les matriculades (85%) són dones, segons les dades facilitades per l’Autònoma. La infermeria és un col·lectiu molt feminitzat, de fet així ho reflecteix el sindicat d’Infermeres de Catalunya que s’escriu així, en femení.