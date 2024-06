VÍDEO | Nova manifestació contra la taxa de residus a Sabadell: “L’han d’eliminar”

Nova manifestació contra la nova taxa de tractament de residus. Més de 200 persones s’han manifestat avui a les portes de l’Ajuntament de Sabadell, coincidint amb el ple municipal de juny, per a exigir la retirada d’aquest impost. Sota el lema de “aquesta taxa l’han d’eliminar, la marxa enrere no fa mal“, els manifestants exigien la retirada d’aquest tribut. Alguns, han deixat la brossa a les portes del consistori per carregar contra l’impost. Una mesura, però, que no és decisió de Sabadell.

Es tracta d’un impost que ja existia i assumien els ajuntaments, però ara ho ha de pagar el contribuent a partir de les directrius de la Unió Europea via la Llei de residus per una economia circular. La normativa ara impedeix que els imports els assumeixin els ajuntaments de manera directa. Des d’aquest 2024 els veïns d’alguns municipis del Vallès Occidental han de començar a abonar la taxa al Consell Comarcal, a qui han delegat la gestió del cobrament de la nova taxa, que es gestiona a través de la Diputació de Barcelona. Així i tot, els sabadellencs poden estalviar-se el 20% de la taxa de residus municipal si fan ús dels punts blau, entre d’altres.

Els manifestants reclamaven una millor gestió del reciclatge i transparència, i sostenen que “la nova taxa és abusiva”. A la concentració han acudit contribuents a títol individual, membres de diverses entitats veïnals, de la Crida per Sabadell i també del partit d’extremadreta.

Nova manifestació a les portes de l’Ajuntament de #Sabadell contra la taxa de residushttps://t.co/YUFwNhBtID pic.twitter.com/q28u4A3bQ2 — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) June 25, 2024

En el cas de Sabadell, Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda no hi ha un sistema de control que permet saber qui aboca què als contenidors, de manera que tothom paga l’import i es marca un criteri únic i proporcional a cada unitat convivent. I és que Sabadell és la ciutat on menys se separen les diferents fraccions per al seu reciclatge.