Tots els detalls de la nova nau logística de Castellar

Amb el pas de les setmanes i l’evolució de l’obra de la nova nau logística a Castellar es van coneixent nous detalls sobre el futur de la instal·lació. Itercon està executant des de finals de l’any passat els treballs per crear el nou espai, destinat a CBRE Investment Management, gestora d’actius immobiliaris.

L’immoble, que haurà d’estar enllestit a finals d’aquest any, s’alça ​​sobre una parcel·la de més de 40.000 metres quadrats del polígon industrial Pla de la Bruguera. El projecte tindrà com a inquilí la multinacional ID Logistics, que ja disposa de l’edifici annex en aquesta àrea, i al final operarà per a Grup Puig, companyia d’origen català dedicada a la perfumeria, cosmètica i moda, que integra destacades marques com Gaultier, Rabanne, Carolina Herrera o Charlotte Tilbury.

Com serà la nau?

La superfície total de la nau és de 25.120 m², majoritàriament destinats a l’emmagatzematge, tot i que també comptarà amb una zona d’oficines distribuïda en dues plantes. El sistema d’emmagatzematge utilitzat, d’origen alemany, serà automatitzat mitjançant un model integrat en xarxa, afavorint l’agilitat i l’eficiència del dipòsit i la distribució d’articles.

L’edifici disposarà d’un total de 32 molls de càrrega, i una alçada interior màxima de 13,90 metres al punt més alt. A aquestes característiques cal sumar la instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta de la nau. Els conductors i ciutadans de han passat recentment per l’indret han pogut observar l’estructura pràcticament finalitzada.