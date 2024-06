FOTOS | Comença la retirada de l’amiant a cinc escoles de Sabadell

Els treballs per retirar el fibrociment a cinc escoles de Sabadell han arrencat. A l’escola Roureda, per exemple, els operaris ja han començat a desmuntar les cobertes d’amiant, vestits amb equipament aïllant per la toxicitat del procés. En altres centres, però, com a l’escola Samuntada, encara no hi ha moviment d’obres. L’inici del desamiantatge estava previst per dimarts, però fonts del Departament d’Educació recorden la possibilitat que les obres no s’engeguin a totes les escoles el mateix dia. Tanmateix, l’empresa assegura que no hi ha endarreriments.

L’alta toxicitat del tractament d’aquestes plaques obliga que els centres quedin completament buits, en unes dates que no hi ha alumnes, però encara hi hauria docents treballant. Les tasques de desamiantatge, amb un pressupost de més de dos milions d’euros que van a càrrec de la Generalitat, finalitzaran el 29 d’agost per garantir que l’inici de curs es desenvolupa amb total normalitat.

Hi ha actuacions parcials i totals

Les escoles Ribatallada, Samuntada, Juan Ramon Jiménez, Roureda i Floresta esperaven des del curs passat el desamiantatge, que es va haver d’endarrerir un curs perquè la licitació d’obres va quedar deserta. Igualment, el desamiantatge no serà integral en totes centres educatius. A les escoles Roureda i Floresta de moment no es retirarà el fibrociment de l’edifici del gimnàs; i a l’escola Juan Ramon Jiménez quedarà pendent l’habitatge del conserge i l’edifici d’obra vista. En canvi, es preveu que al Ribatallada i al Samuntada la retirada del fibrociment sigui total.

Les escoles Calvet d’Estrella, Joan Sallarès i Pla, La Romànica, Pau Casals i Agnès Armengol – La Serra hauran d’esperar, almenys un curs més, per tenir les instal·lacions netes d’amiant.