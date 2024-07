FOTOS | L’ompliment del llac del parc de Catalunya, a vista d’ocell

L’ecosistema del parc de Catalunya va recuperant la normalitat després de mesos marcats per les restriccions de la sequera. L’ompliment del llac artificial de grans dimensions continua en marxa i encara aquests dies la recta final després que el procés arrenqués el passat 20 de juny.

La previsió inicial era que el llac estigués del tot ple en tres o quatre setmanes. Des de fa uns dies, però, el seu aspecte ja s’assembla a l’espai d’aigua que els sabadellencs tenen gravat a la retina i des del consistori esperen que el procés finalitzi aviat. Així, els ànecs i la resta d’espècies que hi conviuen podran tornar a fer vida normal. De fet, passejant per la zona et pot llegir un cartell que anuncia la reobertura, aquest mes, del servei per llogar barques, aparcades des del mes de març.

La presentació de la nova residència d’estudiants del Llac Center va permetre captar l’escena des d’una perspectiva privilegiada -pràcticament, a vista d’ocell- l’estat actual del llac artificial i tot el procés de reompliment. L’aigua ja arriba gairebé al marge superior de l’estructura.

El llac va quedar sec durant el mes d’abril després que l’Ajuntament prengués la decisió de buidar-lo davant les limitacions d’ús d’aigua fixades per la Generalitat. El consistori va aprofitar aleshores per fer tasques de reparació en el llac, que van quedar enllestides fa algunes setmanes. L’emplaçament podrà posar fi així a uns mesos insòlits.

Fotos de Victor Castillo: