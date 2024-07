El UD Ibiza fa oficial el fitxatge de David Astals

Cap sorpresa. Després d’acomiadar-se a través de les xarxes socials del Centre d’Esports i l’afició, David Astals ja és nou jugador del UD Ibiza. El club eivissenc ho ha fet oficial aquest diumenge i d’aquesta manera, el de Poble Nou tornarà a coincidir amb el seu company a la Nova Creu Alta la passada temporada, Marc Domènech.

Astals continuarà jugant a Primera Federació després d’una trajectòria marcada pel Centre d’Esports. Després d’una etapa formativa inicial a l’Escola de Futbol Sabadell de Lino i Tanco, va ingressar al futbol Base arlequinat en categoria infantil i no ha marxat fins ara, amb un petit parèntesi, com a cedit, en la AE Prat.

Va debutar a Segona Divisió A a Vallecas contra el Rayo Vallecano en la primera jornada de la temporada 20/21, en plena pandèmia, però després vindrien moments complicats entre lesions i l’escassa confiança dels tècnics. De fet, la temporada 21/22 ja va convertir-se en una peça important amb Gabri Garcia i més tard, Miki Lladó, i s’ha confirmat la seva eclosió en la passada tot i l’amarg descens a Segona Federació. Va marcar un gol davant el Teruel que no va ser suficient per guanyar (1-1) un partit decisiu per la permanència.

Renovació impossible

El jugador va rebre una proposta de renovació per part del club, però el mateix president, Pau Morilla–Giner, va admetre que seria molt difícil la seva continuïtat. El futbolista tenia clar que volia provar noves experiències en el futbol professional i, òbviament, amb una millor perspectiva econòmica com pot ser el UD Ibiza, un equip que va disputar el play-off d’ascens -va caure davant el Barcelona At.- i que ho tornarà a intentar el curs vinent.

Mentrestant, la direcció esportiva del Centre d’Espots, amb Lucas Viale al capdavant, continua treballant en la reconstrucció del nou Sabadell 25/25. Ja s’han confirmat 10 incorporacions després del davanter Javi Delgado (Gimnàstica Torrelavega) i aquesta setmana en cauran més perquè David Català tingui el màxim d’efectius possible en l’inici de la pretemporada el dia 17.