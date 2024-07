El CE Sabadell tanca la porteria amb el sub’23 Lluc Matas (UD Ibiza)

Porteria tancada. El Sabadell, després de la incorporació de Gianni i la renovació de Froi Leal, ha cobert definitivament aquesta demarcació amb el fitxatge del jove Lluc Matas, nascut fa 21 anys a Vic, procedent de la UD Ibiza. Tindrà fitxa del filial.

Lluc Matas ha viscut tota la seva etapa formativa al Girona. En el filial gironí no va gaudir de protagonisme i la passada temporada va decidir fer un pas endavant acceptant la proposta de la UD Ibiza, a Primera Federació. Va arribar com a tercer porter i no va disputar cap minut, sent convocat en 9 ocasions. Destaca especialment per la seva gran envergadura física (1,96 m). La idea de la direcció esportiva és que sigui el porter del filial a Tercera Federació i pugui anar convocat amb el primer equip quan David Català ho cregui convenient.

Es converteix en l’onzena incorporació confirmada, a l’espera de completar altres posicions els pròxims dies o setmanes. Ara mateix, la principal necessitat és al mig del camp, on només figuren Sergio Cortés, Albert Orriols, Urri, i Jordi Morcillo. Podrien adaptar-se pels carrils jugadors com Ton Ripoll o Gonpi. També es treballa en la incorporació d’un central i un lateral. La plantilla iniciarà la pretemporada aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta.