La Crida posa l’ull sobre els pisos turístics a Sabadell: “Cal prohibir noves llicències”

Regular els pisos turístics per evitar tensionar l’habitatge a Sabadell. La Crida per Sabadell proposa regular els pisos turístics des de la ciutat per evitar tensionar el mercat de l’habitatge i presenta una moció al proper ple municipal per rebre suport de la resta de formacions. “Estem vivint una tensió important en el parc d’habitatge, els preus han pujat un 10% en un any”, exposa Oriol Rifer, portaveu de la Crida.

La formació considera que cal prohibir noves llicències i que els pisos que actualment tenen aquesta funció que es destinin al parc d’habitatge d’emergència. A la ciutat hi ha 73 llicències de pisos turístics, la majoria d’elles concentrades al Centre, i “tot i que això no suposa una càrrega excessiva, no volem que en uns anys ho sigui”, apunta Rifer. Ara bé, proposa “prendre mesures” per a evitar-h i destinar recursos per a detectar pisos turístics il·legals. “L’habitatge ha d’estar a disposició de la gent i no a disposició del turisme de masses o l’especulació”, exposa.

Ni Sabadell ni cap altre municipi del Vallès Occidental supera el topall de pisos turístics. Les llicències estaran limitades a un màxim de 10 pisos turístics per cada 100 habitants i, per tant, Sabadell podria tenir més de 22.000 pisos turístics.