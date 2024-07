“No volem tolerar que hi hagi ocupacions conflictives. Volem que marxin”. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, mai ha amagat el seu rebuig cap a les ocupacions il·legals de pisos que representen un mal de cap per als veïns. El Govern ha reforçat la línia de mà dura a través de la Policia Municipal: el cos ha evitat 53 usurpacions d’habitatge en el primer semestre de 2024, un 23% més que l’any anterior. Un local de l’Ajuntament a la carretera de Prats de Lluçanès i un negoci de Ca n’Oriac són els últims exemples.

La Policia Municipal té instruccions d’evitar qualsevol ocupació. Quan el propietari d’un immoble –o un veí, o un transeünt– fan l’avís, els agents del cos s’han de desplaçar fins al lloc i col·locar-se davant la porta amb l’objectiu d’impedir que els ocupes s’instal·lin i es consolidin en l’immoble.

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, l’actuació policial “en calent” ha impedit 256 nous casos en els últims cinc anys, 72 dels quals el 2023, any en què se’n van evitar més. “Volem tenir barris més segurs, una ciutat més segura”, defensa el tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, que apunta que avui s’eviten el “doble d’intents” que l’època del govern quadripartit.

La policia intenta mediar perquè els ocupes marxin en el casos considerats “conflictius”, és a dir, aquells on hi ha una activitat delictiva o que suposen una molèstia per als veïns. Si no se’n surt i sempre que hi hagi una demanda del propietari, l’Ajuntament actua d’ofici, redacta un informe específic i el deriva a la Fiscalia per “accelerar” l’expulsió.

En acabar l’any 2023 hi havia 1.442 pisos ocupats a Sabadell. La xifra s’ha duplicat en vuit anys (766 immobles el 2015, segons els registres del departament d’Habitatge de l’Ajuntament. si es creua l’estadística municipal amb habitatges registrats a la Direcció General del Cadastre (90.998), pràcticament dos de cada 100 pisos estan ocupats.

La majoria d’ocupacions no generen problemes, afirmen des del consistori. En concret, a finals de l’any passat, el departament d’Habitatge tenia 48 edificis identificats com a “problemàtics”. D’aquests, 21 són considerats de nivell 1, el més elevat. “Ocupar mai és la solució. En tot cas, la nostra prioritat són els casos conflictius, perquè generen un perjudici molt gran en la convivència”, defensa Farrés.

“Necessitem un canvi de llei”

L’alcaldessa considera que els ajuntaments estan “sols” per fer front a les ocupacions conflictives i tornar a reclamar un canvi legal, a tot l’Estat, per facilitar que l’immoble retorni en mans del seu propietari i que no es demori en un llarg procés judicial. “Necessitem un canvi de llei. Ens cal una normativa que permeti actuar de manera més àgil”, demana Farrés.

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, que integra Sabadell i vuit ciutats més de la segona corona de Barcelona, han reclamat mesures tant als governs de l’Estat com a la Generalitat. Sense èxit, de moment.