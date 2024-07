La xacra de la violència masclista: 21 dones assassinades en una dècada

L’assassinat de diumenge passat a Ca n’Oriac deixa una taca negra a Sabadell, que feia anys que no havia de plorar un assassinat masclista. Una jove de 30 anys moria assassinada amb arma blanca al seu domicili i la seva parella era detinguda hores després com a presumpte autor. El jutjat de violència sobre la dona de Sabadell ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança i la suspensió de la pàtria potestat dels fills. No hi havia antecedents judicials entre la parella.

El crim de sang és l’excepció i no pas la norma: la majoria de delictes contra les dones no acaben en assassinat. Així i tot, 21 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles en només una dècada al Vallès Occidental, i 9 d’aquests casos s’han tramitat als Jutjats de Sabadell. “Això és la punta de l’iceberg, la violència comença molt abans de consumar-se el maltractament físic”, exposa Lucía Cabaneres, psicòloga especialista en violència de gènere.



I és que les denúncies per violència contra les dones a Sabadell van a l’alça, amb 215 casos sobre la taula dels jutjats el primer trimestre de 2024, segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, però no s’havia hagut de lamentar cap assassinat masclista a la ciutat des del 2021, quan un individu va matar la seva parella de 30 anys al carrer de Fernán Caballero, al barri de Campoamor.

El mateix any, un home s’entregava a la policia després d’haver assassinat la seva parella al seu domicili de la Rambla de Sabadell i i haver amagat el cos en un bagul. L’any 2021, tot just després de l’any covid, va ser el moment on Sabadell i el Vallès Occidental notificaven els seus màxims en denúncies per violència contra la dona, amb 231 casos a sobre de la taula dels jutjats de la nostra ciutat.

Un any abans, el 2020, un individu simulava el suïcidi de la seva dona, tot i que es tractava d’un feminicidi. En menys d’una setmana, Sabadell ha conegut el cas d’una presumpta agressió sexual i un assassinat masclista. Els casos són excepcionals, però hi són. Les denúncies, però, segueixen una tendència a l’alça en la darrera dècada a Sabadell i el Vallès [vegeu gràfic] i el primer trimestre de l’any 215 dones portaven el seu maltractador als jutjats de Sabadell, un 8% més que a finals de 2023.

Set de cada deu delictes, per lesions lleus

En la major part dels casos, són les mateixes víctimes les que posen una denúncia a la policia (84,2%) i delaten l’agressor, però en un 15,8% dels casos els jutjats reben directament un part de lesions. I és que el crim de sang és la punta de l’iceberg d’una realitat que encara moltes dones viuen: un 70% dels delictes a Sabadell el 2024 van ser per lesions lleus i un 20,6% per trencament de penes i mesures. En menor mesura, un 7,6% dels casos és per delictes contra la llibertat, integritat moral i intimitat i en un 1,3% dels casos, per maltractament habitual.

L’Ajuntament ofereix ajuda a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), on es fa una feina d’atenció i prevenció a dones que pateixen, han patit o poden patir violència masclista. El 2023 es va atendre pràcticament mig miler de dones (461) que van patir alguna mena de violència masclista i 34 fills, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell, i s’han dut a terme 2.103 atencions. Set de cada deu casos estan relacionats amb violència dins l’àmbit de la parella o exparella. Les principals demandes de les dones són l’atenció psicològica (43,9%) i l’atenció jurídica (39,5%).