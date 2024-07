Castellar del Vallès va tancar temporada cultural el passat mes de maig amb xifres de rècord, fregant pràcticament el ple en els diferents espectacles programats. A partir del setembre, l’activitat tornarà a l’Auditori omplint de propostes el calendari fins a finals del 2024. Després de veure artistes com Carlos Cuevas, Eduard Farelo o Mia Esteve, ara serà el torn de noms com Àngels Gonyalons, David Bagés o Pol López, alguns dels principals reclams.

En total, hi haurà deu propostes farcides de cares conegudes, amb set muntatges per al públic general i tres més adreçats al públic familiar. El programa arrencarà el dissabte 28 de setembre amb Pols de diamant i tancarà el 21 de desembre amb Guillem Albà. Entremig, tampoc faltaran els espectacles familiars. L’objectiu, tal com va expressar la regidora de Cultura, Joana Borrega, és arribar als més petits, “un públic que sempre respon”.

Una de les novetats destacades de la temporada és la creació de l’Orquestra de cambra Kamerata Castellar, una formació impulsada per Acció Musical Castellar amb el suport de l’Ajuntament que durant la temporada 2024 oferirà quatre produccions que inclouran assajos i treball intern, un assaig general obert a la ciutadania, xerrades-col·loqui al voltant del programa de cada concert i finalment, l’actuació.

Aquest és el detall de les propostes programades:

Dissabte 28 de setembre, 18 h i 20.30 h (Sala de Petit Format de l’Ateneu): Pols de diamant , d’Apunta Teatre. Dafnis Balduz i Albert Salazar protagonitzen aquesta història sobre una denúncia per una presumpta agressió LGTBI-fòbica inspirada en un cas real que va tenir lloc a Madrid l’any 2021. Una proposta a camí entre la ficció i el que succeir realment.

, d’Apunta Teatre. Dafnis Balduz i Albert Salazar protagonitzen aquesta història sobre una denúncia per una presumpta agressió LGTBI-fòbica inspirada en un cas real que va tenir lloc a Madrid l’any 2021. Una proposta a camí entre la ficció i el que succeir realment. Dissabte 5 d’octubre, 20 h (Auditori): Els Buonaparte , una producció de Teatre Akadèmia. Pau Roca, David Bagés i Oriol Guinart, dirigits per Sílvia Munt, donen vida als personatges d’aquesta comèdia creada per Ramon Madaula. Una història sobre la nit del 5 de novembre de 1808, que Napoleó Bonaparte i el seu germà Josep van passar en una casa pairal als afores de Vitòria.

, una producció de Teatre Akadèmia. Pau Roca, David Bagés i Oriol Guinart, dirigits per Sílvia Munt, donen vida als personatges d’aquesta comèdia creada per Ramon Madaula. Una història sobre la nit del 5 de novembre de 1808, que Napoleó Bonaparte i el seu germà Josep van passar en una casa pairal als afores de Vitòria. Dissabte 19 d’octubre, 20 h (Auditori): Llegat , d’Aka Teatro i TIDI. Una comèdia agredolça però vitalista en què assistirem, de la mà d’Àngels Gonyalons, Marc Pociello i Pau Oliver, al viatge d’un jove amb la seva mare i als primers passos d’una relació d’aquest fill amb un amant.

, d’Aka Teatro i TIDI. Una comèdia agredolça però vitalista en què assistirem, de la mà d’Àngels Gonyalons, Marc Pociello i Pau Oliver, al viatge d’un jove amb la seva mare i als primers passos d’una relació d’aquest fill amb un amant. Dissabte 26 d’octubre, 20 h (Auditori): Mal de coraçon , de la Companyia Solitària. Misteri, humor i mística van de la mà en aquest espectacle en què tres personatges agònics i mig alcoholitzats, interpretats per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, es troben en un bar. Són antiherois sense rumb que no troben el seu lloc al món.

, de la Companyia Solitària. Misteri, humor i mística van de la mà en aquest espectacle en què tres personatges agònics i mig alcoholitzats, interpretats per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, es troben en un bar. Són antiherois sense rumb que no troben el seu lloc al món. Dissabte 9 de novembre, 20 h (Auditori): De tu a tu , amb el Col·lectiu Mur. Un projecte de circ integrador dirigit per Nacho Flores que presenta un espectacle muntat a partir de cinc “binomis” formats per artistes amb i sense diversitat funcional i un director especialista en una disciplina circense. Un manifest i una demostració de la igualtat de les persones.

, amb el Col·lectiu Mur. Un projecte de circ integrador dirigit per Nacho Flores que presenta un espectacle muntat a partir de cinc “binomis” formats per artistes amb i sense diversitat funcional i un director especialista en una disciplina circense. Un manifest i una demostració de la igualtat de les persones. Dissabte 23 de novembre, 20 h (Auditori): Búho , de Titzina Teatre. Una proposta visual i sonora molt potent que explica la història d’un antropòleg forense especialitzat en jaciments paleolítics que pateix una amnèsia severa després de tenir un ictus. Assistirem a una recerca interior per la seva memòria per intentar recuperar els records i, en definitiva, la identitat.

, de Titzina Teatre. Una proposta visual i sonora molt potent que explica la història d’un antropòleg forense especialitzat en jaciments paleolítics que pateix una amnèsia severa després de tenir un ictus. Assistirem a una recerca interior per la seva memòria per intentar recuperar els records i, en definitiva, la identitat. Dissabte 21 de desembre, 20 h (Auditori): Tota aquesta por que ara tinc, de Guillem Albà. Un exercici teatral visceral i personal, que hibrida performance, humor, paraula i gest, interpretat per Guillem Albà i Aitana Giralt i dirigit per Andrea Giménez, una de les creadores més irreverents i interessants del panorama actual de les arts escèniques.

Pel que fa als espectacles familiars, la temporada vinent continua apostant per la primera infància i les propostes de proximitat, amb una programació formada per les tres propostes següents:

Diumenge 13 d’octubre, 11 h i 12.30 h (Sala de Petit Format de l’Ateneu): Solo , de la Cia. Roi Borrallas. Una proposta per a tots els públics en què hi trobarem titelles, màscares, manipulació d’objectes i, sobretot, comicitat, per parlar a través de l’humor de la solitud i les caretes que tots ens posem diàriament.

, de la Cia. Roi Borrallas. Una proposta per a tots els públics en què hi trobarem titelles, màscares, manipulació d’objectes i, sobretot, comicitat, per parlar a través de l’humor de la solitud i les caretes que tots ens posem diàriament. Diumenge 10 de novembre, 10.30 h i 12 h (Auditori): Textures , de La Curiosa. Una proposta escènica immersiva basada en l’experimentació visual i sonora i adreçada als infants de 0 a 2 anys i les seves famílies. Un món per explorar les textures en l’àmbit plàstic, sonor i visual.

, de La Curiosa. Una proposta escènica immersiva basada en l’experimentació visual i sonora i adreçada als infants de 0 a 2 anys i les seves famílies. Un món per explorar les textures en l’àmbit plàstic, sonor i visual. Dissabte 30 de novembre, 18 h (Auditori): Momo, de la Companyia de Teatre Anna Roca. Es tracta de l’adaptació teatral de la novel·la de l’autor alemany Michael Ende, editada per primera vegada l’any 1973. Un espectacle de creació, cuinat a foc lent, en què el protagonista és el temps, la mirada, la poesia visual, i que ens farà reflexionar sobre el nostre ritme davant la vida.

La música arriba de la mà de la nova Orquestra de cambra Kamerata Castellar, que es presentarà el 28 d’agost

La música arribarà aquesta temporada per la porta gran, de la mà de l’Orquestra de cambra Kamerata Castellar. La nova formació musical del municipi s’estrenarà aquest any i que es presentarà en un acte públic que tindrà lloc el dimecres 28 d’agost a l’Auditori Municipal Miquel Pont, a les 18.30 hores.

Kamerata Castellar és una iniciativa que, sota la direcció de Carles Miró, té l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la vida cultural, educativa i social del municipi alhora que projectar el nom de la vila a l’exterior a través d’un projecte musical de primer nivell.

Durant el curs 2024-2025, Kamerata Castellar oferirà quatre concerts a l’Auditori, els dies 16 de novembre, 18 de gener, 29 de març i 31 de maig. Cadascuna de les actuacions anirà precedida d’una xerrada i, el dia anterior, es farà un assaig general que serà obert al públic.

La primera de les propostes porta per títol Espontaneïtat, follia o l’apoteosi de la dansa, i consistirà en la interpretació de la Simfonia núm. 3 en Re Major, D 200 de Franz Schubert i de la Simfonia núm. 7 en La Major, Op. 92 de Ludwig van Beethoven.

A la presentació del proper 28 d’agost es donaran a conèixer més detalls sobre la programació de Kamerata Castellar.

Abonaments a la venda a partir del 26 d’agost i entrades individuals a partir del 17 setembre

El web de l’Ajuntament activarà el dilluns 26 d’agost la venda d’abonaments als espectacles de teatre i circ de la nova temporada, que es mantindrà oberta fins al 13 de setembre, mentre que les entrades individuals es podran comprar a partir del 17 de setembre. Enguany, els abonaments s’oferiran en dues modalitats: una per a 7 espectacles i una altra per a 4 espectacles.

Cal assenyalar que els abonaments no inclouen els espectacles familiars ni el cicle de concerts de l’Orquestra de cambra Kamerata Castellar. En aquest sentit, les entrades per assistir a la programació familiar es posaran a la venda el 17 de setembre.

Pel que fa a la programació musical de Kamerata Castellar, entre el 26 d’agost i el 15 d’octubre es podran comprar abonaments als quatre concerts previstos, mentre que a partir del 16 d’octubre es posaran a la venda les entrades individuals i les entrades per assistir als assajos generals.