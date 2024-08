El 2003, el Consell de Govern del Parc Taulí va crear una nova posició de direcció científica per avançar en el terreny de la recerca i la innovació. L’investigador Lluís Blanch va assumir el càrrec amb l’objectiu que la institució assolís els estàndards fixats en l’àmbit català i estatal. “Hi havia una dotzena de punts imprescindibles i ens en faltaven deu”, recorda ell mateix.

El 2015 es va posar en marxa l’Institut d’Investigació i Innovació (I3PT) i el 2021 van aconseguir el reconeixement de centre CERCA, la distinció com a institució d’excel·lència a Catalunya. Dos anys més tard, va arribar l’avaluació favorable perquè l’I3PT sigui avui un dels 36 instituts de recerca biosanitària d’excel·lència del Ministeri de Ciència.

“Hem fet una progressió ràpida, amb molt mèrit de tot l’equip i el suport de la Corporació. El meu objectiu era arribar aquí i sempre he dit que acabaria aquí. Ho vam iniciar amb la Glòria Palomar i hem creat un equip de gent entusiasta i motivada, sense la qual no seríem on som”, agraeix orgullós en una de les darreres entrevistes abans de donar el relleu a Salvador Ventura, que serà nou director de l’I3PT a partir de l’1 de setembre.

Què és el que més destaques en tot aquest procés?

Som un institut de recerca i innovació constituït per gent contractada pel que era la Fundació. Abans érem cinc o sis i ara en som més de cent. Aquí, els professionals compaginen l’assistència i la recerca. És un punt on hem de créixer. Hem de tenir investigadors contractats només per fer aquesta feina, amb una posició estable per enfocar-se en el creixement. La nostra singularitat ha estat sempre la innovació. Tenim patents transferides, hem creat spin-offs i una empresa pública que dona serveis, ara n’estem creant una altra…

En què s’aplica tot això?

En el diagnòstic de càncer de pulmó amb radiografies estàndard dels malalts que venen a Urgències. En temes de connectivitat, per exemple, amb Better Care. Una empresa de Sabadell que connecta dades de malalts [des de crítics fins a domiciliaris], molt necessaris per nodrir grans bases de dades per entendre què pot aportar l’anàlisi d’aquests valors, amb medicina personalitzada i de precisió. També tenim una spin-off de simulació de temes de nefrologia, sobretot amb hemodiàlisi. O Tailor Surgery, una spin-off dedicada a l’aplicació de la impressió 3D per personalitzar a cada pacient la seva cirurgia. Per exemple, per dissenyar dispositius protètics ajustats a la realitat morfològica d’aquesta persona. Totes elles són empreses sabadellenques participades amb el Parc Taulí. Si les creem, volem participar-hi, perquè així els professionals no tenen incompatibilitats, tenim un retorn econòmic… Estem seguint molts projectes. Això ens dona una manera de fer que podem exportar a altres hospitals. Un hospital no només ha de fer assistència i recerca, sinó també innovació.

Tot plegat, en un context marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial (IA).

Des de fa dos anys, el desenvolupament de tècniques d’IA [una sèrie d’algoritmes, matemàtiques i probabilítsica] és absolutament necessari. És una realitat que ja està aquí i ha vingut per quedar-se. No hem de tenir por. És la cinquena revolució industrial i hem d’aprendre a treballar-hi. Millorarà molts processos i ens donarà idea de moltes coses, sent un complement absolut a la intel·ligència humana. En medicina ja està en molts llocs i creix exponencialment. Apareixen eines que no totes serveixen, però en el conjunt és molt important. Podem fer servir la IA per millorar els processos de com atenem els nostres malalts.

Com es trasllada a l’hospital?

En terme de diagnòstic, per exemple: un pacient es troba malament. Faig una radiografia i unes anàlisis. Aquí, la IA té un paper rellevant, perquè tindrà informació de molts malalts amb els mateixos símptomes. Probabilísticament, pot donar una informació que ens orienti per resoldre-ho. Analitza a una velocitat molt gran un conjunt de dades, no només d’un pacient, per entendre què està passant. Supera la meva capacitat de diagnòstic diferencial i d’integrar dades. Això ho hem d’aprofitar. Casos molt simples: des d’adequar una dosi i anticipar un tractament, fins a tenir un malalt digital, que tingui dades sintètiques sobre una malaltia.

Això està lluny?

En menys de cinc anys. Aquí hi treballarem d’aquí a un. La clau són les dades. Les has de tenir.

Estem preparats per assimilar aquest pes?

Hi ha d’haver una regulació concreta de les dades. Determinar qui pot fer-les servir, vinculat també a temes ètics que cal abordar. Probablement, ho gestionarà una gran organització. Potser haurem d’aprendre-ho amb corporacions privades per obtenir un òptim rendiment en benefici del ciutadà. No es tracta de privatitzar. La medicina pública a Espanya és excel·lent. Però hem d’aprendre a protegir el nostre coneixement, amb innovació i transferència. Si desenvolupes sistemes que evitin que un malalt empitjori, això també té un estalvi. S’ha de treballar en el camp del coneixement, amb universitats que han de millorar; amb l’administració, perquè agilitzi i millori certes barreres actuals; i amb el teixit empresarial, que no és el dimoni. Hem de treballar de la mà i, si pot ser, nostre, amb llocs de treball de valor perquè creem indústria de valor aquí. El nostre institut persegueix la creació de valor que es quedi aquí, perquè reverteix en benefici per a la societat.

Per això també és important l’ampliació de les instal·lacions.

Per fer les coses has de tenir els espais per fer-les. Hem obert el centre de medicina genòmica i teràpies avançades, perquè és el futur. Hem de créixer en allò que millori la salut de les persones i que després puguem fabricar i tenir aquí. Si no ens fem més competitius en l’accés a les dades, haurem de comprar algoritmes. Si ets capaç de fer-los, els vendràs a la resta. Hem d’anar a vendre, no a comprar, i comercialitzar fora.

La idea és créixer també en personal?

Ara som uns 120. Quan vam començar érem 6. La nostra singularitat és la innovació, però hem de créixer en ciències bàsiques, òmiques… L’arribada de Salvador Ventura, una persona de prestigi i de futur, donarà un impuls molt important a això, on ja hem posat les bases. Hem de continuar fent innovació, però cal explorar nous camps. Segur que ho farem, gràcies a la feina de molta gent. Gràcies a un bon lideratge i a l’equip, som on som. A l’esforç professional i personal, amb dissabtes i diumenges que no hem pogut estar amb la família tant com voldríem i això també ho hem d’agrair a tots ells. I també la direcció general de la Corporació que han donat suport.

La teva tasca continuarà en altres camps.

Portaré la coordinació d’ITEMAS, amb un equip al darrere, per concurrència competitiva. És un orgull pel Taulí. A banda, continuaré portant projectes d’innovació dins de la casa. Fa temps que perseguia que vingués una direcció científica més orientada a bàsiques i al contacte amb les universitats. I ha arribat el moment.